Eigentlich passiert es einmal im Jahr, doch musste es wegen der Pandemie ein paar Jahre ausfallen: Der Blitzermarathon. 2022 geht es aber wieder los. Am 24. und 25. März 2022 wird von 6 Uhr bis 6 Uhr, also 24 Stunden lang, verstärkt auf den Straßen der Bundesrepublik kontrolliert. Aber nicht alle Bundesländer wollen am Marathon mitmachen.

Blitzermarathon 2022: Diese Bundesländer machen mit

Wegen der Corona-Pandemie hat es zuletzt 2019 einen großen Blitzermarathon gegeben. Damals haben zehn von 16 Bundesländer mitgemacht. 2020 wollte man Autofahrer nicht noch zusätzlich belasten – 2021 haben nur eine Handvoll Länder beim Marathon mitgemacht. In diesem Jahr sind es wieder mehr Bundesländer:

Baden-Württemberg

Bayern

Brandenburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Blitzmarathon: Diese Länder sind 2022 nicht dabei

In folgenden Bundesländern hat man sich gegen die Teilnahme am Blitzermarathon 2022 entschieden:

Berlin

Bremen

Hamburg

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Blitzmarathon 2022: Wo stehen die Blitzer?

Nicht alle Bundesländer verraten im Vorfeld, wo die Messstellen sein werden. Das ist zum Beispiel in Baden-Württemberg der Fall: Die meisten Radarfallen bleiben geheim.

Bayern hingegen wurden vor dem 24. März alle Messstellen angekündigt. So könne sich keiner beschweren, dass der Staat mit der Aktion bloß Geld verdienen will, so die Begründung. Hier geht's zu allen Messstellen beim Blitzmarathon in Bayern.

In Brandenburg sind einige Standorte ebenfalls bekannt. Zu denen, die schon sicher sind zählen:

Oranienburg , Robert-Koch-Straße

, Robert-Koch-Straße Neuruppin , Gildenhaller Allee

, Gildenhaller Allee Perleberg , Bad Wilsnacker Straße

, Bad Wilsnacker Straße Seelow , Bertold-Brecht-Straße

, Bertold-Brecht-Straße Brüssow , Prenzlauer Straße

, Prenzlauer Straße Bernau , Werner-von-Siemens-Straße

, Werner-von-Siemens-Straße Doberlug-Kirchhain , Finsterwalder Straße

, Finsterwalder Straße Senftenberg , Wilhelm-Pieck-Straße

, Wilhelm-Pieck-Straße Orgosen , Orgrosener Dorfstraße

, Orgrosener Dorfstraße Potsdam , Kaiser-Friedrich-Straße

, Kaiser-Friedrich-Straße Ludwigsfelde, Rousseaupark

e, Rousseaupark Nauen, Waldemardamm

Hessen sind nur teilweise die Standorte für die Blitzer öffentlich gemacht worden. Wie die „Fuldauer Zeitung" berichtet sind diese Messstellen geplant:

Hünfeld - Michelsrombach L3176

- Michelsrombach L3176 Hofbieber , L3174

, L3174 Fulda , Bardostraße

, Bardostraße Westring Fulda, K110, Kreuzung Mittelrode

Künzell, Dirlos - Dietershausen, Höhe Dassen

A7 , zwischen Anschlussstelle Bad Brückenau und Fuldaer Dreieck

, zwischen Anschlussstelle Bad Brückenau und Fuldaer Dreieck A66 , Tunnel Neuhof

, Tunnel Neuhof Schwalmtal, B254

Fuldatal, B49

Schotten, B276

Lauterbach , Ortsdurchfahrt Lautertal-Engelrod, Hörgenauer Straße, Höhe Kita

, Ortsdurchfahrt Lautertal-Engelrod, Hörgenauer Straße, Höhe Kita Schlitz - Willofs, L3140

Hanau-Großauheim, Ernst-Barthel-Straße

Ernst-Barthel-Straße Hanau-Großauheim , Auheimer Straße

, Auheimer Straße Hanau , Leipziger Straße

, Leipziger Straße Hanau , Maintaler Straße

, Maintaler Straße Hanau-Steinheim, Offenbacher Landstraße

Offenbacher Landstraße Hanau-Kleinauheim , Seligenstädter Straße

, Seligenstädter Straße Hanau-Kleinauheim , Pfützenweg

, Pfützenweg Wächtersbach , Bahnhofstraße vor dortiger Schule

, Bahnhofstraße vor dortiger Schule Wächtersbach-Hesseldorf, Brachttalstraße

Brachttalstraße Wächtersbach-Aufenau , Leipziger Straße, vor Schule und Kita

, Leipziger Straße, vor Schule und Kita Hanau-Wolfgang , Aschaffenburger Straße

, Aschaffenburger Straße Biebergemünd , B276, zwischen Bieber und Flörsbachtal

, B276, zwischen Bieber und Flörsbachtal L3178, zwischen Bad Soden-Salmünster Hausen und Mernes

Erlensee , L3193

, L3193 Erlensee , L3268

, L3268 Erlensee , K854, Kreisverkehr Leipziger Straße

, K854, Kreisverkehr Leipziger Straße Bad Orb , Frankfurter Straße, Höhe Altenheim

, Frankfurter Straße, Höhe Altenheim L3268, zwischen Nieder- und Oberrodenbach

Maintal, L3195

Linsengericht-Eidengesäß, Karl-Glöckner-Straße

Freigericht

In Mecklenburg-Vorpommern wurde nicht bekanntgegeben wie viele und welche Blitzer es geben würde.

Bußgeld beim Blitzen: Das ist die neue Straßenverkehrsordnung

Ende 2021 wurde der neue Bußgeldkatalog für die Novelle der StVO beschlossen. Die Bußgelder bei Geschwindigkeitsüberschreitung wurden zum Teil deutlich erhöht. Auch deshalb ist der Blitzermarathon dieses Jahr kontrovers. Das sind die Blitzer-Regeln:

Wer rast, muss mehr zahlen. Dabei gilt das Motto: Je schneller, desto teurer. Die Regelung für Pkw und innerorts:

Die Regelung für Pkw und innerorts: 10 km/h zu schnell: künftig 30 statt 15 Euro

11 km/h - 15 km/h zu schnell: 50 statt 25 Euro

16 km/h - 20 km/h zu schnell: 70 statt 35 Euro

21 km/h - 25 km/h zu schnell: 115 statt 80 Euro

26 km/h - 30 km/h zu schnell: 180 statt 100 Euro

31 km/h - 40 km/h zu schnell: 260 statt 160 Euro

41 km/h - 50 km/h zu schnell: 400 statt 200 Euro

über 70 km/h zu schnell: 800 statt 680 Euro.

Blitzermarathon 2022: Kann man gegen Blitzer vorgehen?

Wer findet, dass er oder sie unfairerweise geblitzt wurde, kann Einspruch erheben. Das ist innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Bußgeldbescheids möglich. Wer Einspruch erhebt, muss erstmal nichts zahlen – muss aber nachweisen, dass der Einspruch berechtigt ist. Die Beweislast liegt also beim geblitzten Autofahrer. Kommt es zu einem Gerichtsverfahren, geht das Gericht also zunächst davon aus, dass die Messung korrekt ist. Das Gegenteil muss der Betroffene beweisen.

Bis zum Gerichtsverfahren muss es aber gar nicht kommen. Wer Einspruch erhebt, kann zunächst darauf hoffen, dass bei der Prüfung des Sachverhalts tatsächlich auffällt, dass es einen Fehler gegeben hat. Das muss nämlich als erstes passieren: Die Behörde überprüft nochmal die Messung und die Daten. Hat der Betroffene recht, wird das Verfahren eingestellt. Wird das nicht getan, kommt es wahrscheinlich vor ein Gericht. Spätestens in diesem Fall braucht der Betroffene einen Anwalt.