Wegen eines offenbar extremen Falls des sexuellen Kindes-Missbrauchs bittet das Bundeskriminalamt (BKA) aktuell bundesweit die Bevölkerung um Mithilfe . Demnach soll eine noch unbekannte Frau ein ebenfalls noch nicht identifiziertes Mädchen und möglicherweise weitere Opfer seit mehreren Jahren sexuell missbraucht haben.

Die Verdächtige habe die Vergewaltigungen fotografiert und gefilmt und im Internet verbreitet, beziehungsweise an andere weitergegeben. Das Mädchen ist bereits seit 2016 Opfer der Taten, berichten die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main – Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) – und das Bundeskriminalamt (BKA). Auch das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West hat den Aufruf auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht.

Kind seit 2016 sexuell missbraucht: Suche nach Täterin

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt vermuten, dass die Verbrechen an dem Kind in Deutschland erfolgten. Den Ermittlern liegen Bild- und Videodateien vor, die zeigen, wie die Frau das etwa fünf bis sechs Jahre alte Mädchen missbraucht.

Die Behörden schließen nicht aus, dass die Tatverdächtige schon vor 2016 und auch später weiteren Kindern sexuelle Gewalt angetan haben könnte – und auch aktuell noch Kinder missbraucht.

Nach Angaben der Polizei ist es trotz aller Ermittlungen bisher nicht gelungen, die Identität der Täterin und des Opfers festzustellen, auch die Tatorte sind noch nicht bekannt.

Auffällige Tätowierungen: Fahndung nach Täterin mit Fotos und Beschreibung

Die Ermittler haben Fotos und eine Beschreibung zu Merkmalen der Gesuchten veröffentlicht. Demnach hat die Verdächtige mehrere auffällige Tätowierungen:

Handrücken links: Stern mit mutmaßlichem Totenkopf

Finger der linken Hand: Symbole, möglicherweise musikalischer Natur

Hand rechts: Fragment eines Haarzopfs mit Schleife

Unterarm rechts: Fragment einer Blume mit Blütenblatt

Daumen Hand rechts: Symbol "S"

Die Ermittlungsbehörden fragen die Bevölkerung konkret:

Erkennen Sie die auffälligen Tätowierungen auf dem Handrücken und dem Unterarm der Tatverdächtigen?

Können Sie Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen geben?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise an das BKA per Telefon, Mail oder bei der Polizei

Hinweise werden erbeten an das

Bundeskriminalamt Wiesbaden

per Telefon: 0611-55-18444,

per E-Mail: [email protected]

per Hinweis-Formular online

oder in jeder Polizeidienststelle.

In begründeten Fällen können Hinweise auch vertraulich behandelt werden.