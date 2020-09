Trauer um Birol Ünel: Der deutsche Schauspieler mit türkischen Wurzeln ist am Donnerstag an Krebs verstorben – in einem Berliner Krankenhaus. Das berichten verschiedene Medien übereinstimmend.

Der Hauptdarsteller des Erfolgsfilms „Gegen die Wand“ sei am 18. August in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Sein Zustand habe sich danach weiter verschlechtert.

Trauer um Birol Ünel: Das sagt Regisseur Fatih Akin

„Gegen die Wand“-Regisseur Fatih Akin äußert sich in wenigen, aber emotionalen Sätzen zum Tod des Schauspielers. Er schreibt: „Ruhe in Frieden, mein Freund. Du hattest ein Licht in Dir, das mich immer überwältigt hat“:

Birol Ünel spielte im Drama „Gegen die Wand“ die Rolle des alkoholkranken Deutschtürken Cahit. Dafür erhielt er den spielte im Dramadie Rolle des alkoholkranken Deutschtürken. Dafür erhielt er den „Deutschen Filmpreis“ als bester Hauptdarsteller.

Auch Ünel selbst litt an Alkoholsucht. „Ich habe mir in meine Verträge schreiben lassen, dass ich fünf Flaschen Bier pro Drehtag möchte“, sagte er vor sechs Jahren in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“.

Nach seinem Erfolg in Deutschland spielte Ünel in diversen türkischen Produktionen mit, zuletzt 2017 in einigen Folgen der Serie „Eskiya Dünyaya Hükümdar Olmaz“.

Birol Ünel: Der Steckbrief des verstorbenen Schauspielers

Geburtstag: 18. August 1961

Geburtsort: Silifke (Südtürkei)

Zog 1968 zu seinen Eltern nach Deutschland

Aufgewachsen in Brinkum bei Bremen

Absolvierte seine schauspielerische Ausbildung an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover

Wurde durch seine Rolle im Film „Gegen die Wand“ bekannt