Ein schwer verletzter Mann, eine schwer verletzte Frau und zwei Leichtverletzte: Dies ist die Bilanz von zwei schweren Seilbahn-Unfällen , die sich am vergangenen Freitag im österreichischen Andelsbuch und Tirol ereigneten. In beiden Fällen waren Passagiere abgestürzt - Sessel oder Sicherheitsbügel hatten sich gelöst. Die genauen Ursachen für die Unfälle werden noch ermittelt, fest steht aber: Zumindest im Fall des Andelsbucher Sessellifts hatte ein Sachverständiger viele Verschleißspuren festgestellt. Nun ist der Betrieb der Bahn bis auf Weiteres eingestellt. Da stellt sich für viele die Frage: Welche Sicherheitsvorkehrungen gelten bei den rund österreichischen Seilbahnen - und wie unterscheiden sich diese von denen in Deutschland?

So wird die Sicherheit von Seilbahnen in Österreich überprüft

Wie der österreichische TÜV Süd erläutert , wird das Seilbahnwesen in Österreich seit 2003 bundesweit von einem eigenen Seilbahngesetz sowie zusätzlichen Verordnungen (wie z.B. der EU-Seilbahnverordnung) geregelt. Dies schließt die Sicherheitsprüfungen ein. Demnach muss eine akkreditierte Prüfungsstelle einen öffentlichen Seilbahnbetrieb mindestens alle fünf Jahre in allen wichtigen technischen Aspekten überprüfen - auf Kosten der Seilbahnbetreiber. Ebenfalls in fünfjährigen Abständen sind vorbeugende Brandschutzmaßnahmen fällig. Bei nicht öffentlichen Seilbahnbetrieben reicht hingegen ein zehnjähriger Abstand zwischen den Prüfungen.

Wie sieht es bei den Seilbahnen in Deutschland aus?

In Deutschland gehen die Sicherheitsprüfungen von Seilbahnen noch etwas weiter als in Österreich. So werden die Seilbahnbetriebe gleich jedes Jahr von einer unabhängigen Prüfstelle kontrolliert. Auch hier werden alle wichtigen technischen Aspekte wie unter anderem Elektrik, Bremsanlagen, Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen, Kabinen und Seile unter die Lupe genommen. Auch Notfall- und Evakuierungsmaßnahmen werden geprüft. Zwischen den Hauptprüfungen müssen die Betreiber ferner noch selbst „Zwischenprüfungen“ durchführen und die Ergebnisse den zuständigen Aufsichtsbehörden melden.

Sind Seilbahnen sicher?

Trotz der Unfälle in jüngster Zeit betonen sowohl der österreichische als auch der deutsche TÜV, dass Seilbahnen generell sehr sichere Verkehrsmittel seien. So sei die Gesamtzahl der Unfälle, bei denen Menschen verletzt oder gar getötet würden, äußerst gering. Nichtsdestotrotz könnten Dauerbetrieb, menschliches Handeln oder Natureinwirkung Schäden oder technische Mängel an der Infrastruktur verursachen.