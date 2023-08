Der Bregenzerwald ist bei vielen Menschen vor allem aus dem Südwesten ein beliebtes Ferien- und Ausflugsziel. Die Region im Österreicher Bundesland Vorarlberg ist durch das Wanderziel Andelsbuch mit Blick auf den Bodensee populär.

Unglück in Bergbahn Andelsbuch: Mann stürzt aus Sesselbahn

Jetzt hat sich dort ein dramatisches Unglück mit mehreren verletzten Touristen im Sessellift der zweisitzigen Bergbahn Andelsbuch ereignet. Einer der Urlauber (65) stürzte vier Meter in die Tiefe und erlitt schwere Verletzungen. Er stammt aus München. Zwei Frauen aus Baden-Württemberg und Bayern wurden leicht verletzt. Eine davon stammt aus Untereisesheim (Kreis Heilbronn), meldet der SWR.

Sessel der Seilbahn rutscht auf Tragseil ab

Wie die Polizei Vorarlberg berichtet, fuhren der 65-Jährige und sein Begleiter am Freitagnachmittag gegen 14.50 Uhr auf der Doppelsesselbahn von der Bergstation auf dem Bergrücken Niedere talwärts Richtung Mittelstation. Plötzlich löste sich auf Höhe der Stütze Nummer zwei ihr Sessel auf dem Tragseil ins Rutschen. Der Sessel mit den beiden Urlaubern rutschte der Polizei zufolge hinab und krachte auf den Doppelsessel darunter. In dem unteren Sessel der Bergbahn saßen zwei Urlauberinnen.

Urlauber hängt an Sessel und stürzt schließlich ab

Nach dem Aufprall spielten sich offenbar dramatische Szenen ab: Der 65-Jährige, welcher auf dem hinteren Sitz gesessen hatte, rutschte infolge der Kollision unter dem Sicherheitsbügel durch. Er konnte sich zunächst mithilfe einer der vorderen Fahrgäste festhalten. Doch nach wenigen Minuten verließen den Mann die Kräfte. Der Münchner stürzte aus rund vier Meter Höhe ab auf einen steilen Wiesenhang. Danach rutschte er noch weiter über eine drei bis vier Meter hohe Böschung und blieb auf dem darunterliegenden Güterweg schwer verletzt liegen.

Rettungshubschrauber im Einsatz nach Unglück in Bergbahn Andelsbuch

Der Mann wurde vom Rettungsdienst in dem steilen Gelände erstversorgt. Man flog ihn mit dem Notarzthubschrauber „Gallus 1“ ins Krankenhaus in St. Gallen in der Schweiz. Zwei weitere der vier beteiligten Fahrgäste wurden bei dem Unglück leicht verletzt, darunter die Frau aus Baden-Württemberg.

Die Polizei ermittelt nun gemeinsam mit Bergbahn-Experten, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Der Betrieb der Bergbahn Andelsbuch wurde vorerst eingestellt.

