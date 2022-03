Präsidentschaftswahlen 2020 kam es im Land zu Protesten, nun nimmt Belarus eine entscheidende Rolle im Weißrussland“ genannt. Doch warum heißt es jetzt Belarus? Und warum gibt es zwei Bezeichnungen für das osteuropäische Land? 1991 wurde Belarus unabhängig. Seitdem hat das Land immer wieder mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. Nach den jüngsten2020 kam es im Land zu Protesten, nun nimmt Belarus eine entscheidende Rolle im Ukraine-Konflikt ein. Früher wurde das Land „“ genannt. Doch warum heißt es jetzt Belarus? Und warum gibt es zwei Bezeichnungen für das osteuropäische Land?

Erst Weißrussland, jetzt Belarus: Warum kam es zur Namensanpassung?

Der Name „Weißrussland“ für den osteuropäischen Staat Belarus gehörte in Deutschland zum allgemeinen Sprachgebrauch. Wie selbstverständlich nutzten Medien und die Menschen hierzulande den Namen, denn es ist die deutsche Übersetzung von „Belarus“. Genauer betrachtet ist die Übersetzung aber nicht korrekt, denn „Bela“ heißt zwar übersetzt „Weiß“, „Rus“ steht jedoch für ein mittelalterliches Gebiet in Osteuropa, das Belarus, die Ukraine und Russland einschließt. Es ist also nicht gleichbedeutend mit Russland.

Aus politischer Perspektive wird die deutsche Bezeichnung „Weißrussland“ immer wieder kritisiert. Der Name stellt eine zu enge Verbindung zu Russland her. Historisch betrachtet war Belarus immer Teil einer Großmacht (unter anderem Russland), ist es jetzt aber nicht mehr und möchte auch nicht als Teil vom Nachbarland gesehen werden. Immerhin ist Belarus seit der Auflösung der Sowjetunion 1991 unabhängig.

Für Belarussen ist es wichtig als unabhängiger Staat angesehen zu werden – auch um eine eigene Identität aufzubauen. Um die Trennung zu Russland möglichst groß zu halten, wird Belarus auch nur mit einem „s“ geschrieben.

„Belarus“ oder „Weißrussland“ – Was ist denn jetzt richtig?

Mittlerweile wird der Begriff „Belarus“ vor allem auf politischer und offizieller Ebene geachtet. So schreibt beispielsweise auch das Auswärtige Amt auf seiner Webseite „Republik Belarus“. Umgangssprachlich ist der Begriff „Weißrussland“ weiterhin legitim.