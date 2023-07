In diesem Jahr wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Der eigentliche Wahlgang findet am Sonntag, 8. Oktober 2023, statt. Doch schon bis dahin gibt es jede Menge wichtiger Fristen und Termine. Hier gibt es die Übersicht:

Fristen und Termine zu Landtagswahl 2023 in Bayern

Das ist der Terminkalender zur Wahl des 19. Bayerischen Landtages am 8. Oktober 2023:

bis 10. Juli: Anzeige der Beteiligung an der Wahl von politischen Parteien und sonstigen organisierten Wählergruppen, die im Landtag oder Bundestag seit deren letzter Wahl nicht aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen vertreten waren

Anzeige der Beteiligung an der Wahl von politischen Parteien und sonstigen organisierten Wählergruppen, die im Landtag oder Bundestag seit deren letzter Wahl nicht aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen vertreten waren bis 21. Juli: Verbindliche Feststellung durch den Landeswahlausschuss für alle Wahlorgane, a) welche politischen Parteien oder sonstigen organisierten Wählergruppen im Landtag oder im Bundestag seit deren letzter Wahl aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen vertreten waren b) welche Vereinigungen, die nach Art. 24 LWG ihre Beteiligung angezeigt haben, sonst zur Einreichung von Wahlvorschlägen berechtigt sind

Verbindliche Feststellung durch den Landeswahlausschuss für alle Wahlorgane, a) welche politischen Parteien oder sonstigen organisierten Wählergruppen im Landtag oder im Bundestag seit deren letzter Wahl aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen vertreten waren b) welche Vereinigungen, die nach Art. 24 LWG ihre Beteiligung angezeigt haben, sonst zur Einreichung von Wahlvorschlägen berechtigt sind bis 27. Juli: Ablauf der Einreichungsfrist der Wahlkreisvorschläge beim Wahlkreisleiter

Ablauf der Einreichungsfrist der Wahlkreisvorschläge beim Wahlkreisleiter ab 28.8.: Erteilung von Wahlscheinen mit den Briefwahlunterlagen

Erteilung von Wahlscheinen mit den Briefwahlunterlagen 8. Oktober: Wahltag - 8:00 bis 18:00 Uhr: Abstimmungszeit - bis ca. 24:00 Uhr: Unterrichtung der Öffentlichkeit über das vorläufige Gesamtergebnis aufgrund der ersten Schnellmeldung

Wahltag - 8:00 bis 18:00 Uhr: Abstimmungszeit - bis ca. 24:00 Uhr: Unterrichtung der Öffentlichkeit über das vorläufige Gesamtergebnis aufgrund der ersten Schnellmeldung Spätestens 30. Oktober: Erste Sitzung des neu gewählten Bayerischen Landtags

Folgende Parteien wollen zur Landtagswahl in Bayern antreten

Neben den sechs bereits im Landtag etablierten Parteien wollen 14 weitere politische Vereinigungen bei der Bayern-Wahl am 8. Oktober antreten. Am 21. Juli will der Landeswahlausschuss entscheiden, welche Parteien und sonstigen organisierten Wählergruppen antreten dürfen, teilte der Landeswahlleiter in Fürth mit . Und das sind die Parteien, die am 8. Oktober zur Landtagswahl antreten wollen: