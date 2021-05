Beim Kräuter sammeln kam es bei einem Mann aus Freising Ende April zu einer tödlichen Verwechslung. Statt Bärlauch hat der Mann eine Herbstzeitlose gegessen und ist in München gestorben. Der 48-Jährige habe eine Soße aus selbst-gesammelten, vermeintlichen Bärlauchblättern zubereitet, worauf es ihm schlecht ging, wie die Polizei mitteilte.

Laut Deutscher Presseagentur habe der Mann nur ein paar Löffel von der Soße gegessen – und dann den bitteren Geschmack bemerkt. Der gesundheitliche Zustand des Mannes verschlechterte sich daraufhin und er kam schließlich in ein Münchner Krankenhaus. Dort starb der Freisinger vergangenen Sonntag, 3. Mai 2021, an einer Vergiftung. Ein Gutachten des Giftnotrufs der Technischen Universität München bestätigte, dass der Mann die hochgiftige Herbstzeitlose verspeist hat. Das geht aus dem Bericht der Deutschen Presseagentur hervor. „Bärlauch steht oft am gleichen Wuchsort wie die Herbstzeitlose, daher ist eine Verwechslung der Blätter leicht möglich“, sagte Florian Eyer, Leiter der Klinischen Toxikologie. Tödliche Fälle gebe es zwar selten, allerdings nähmen Vergiftungen zu, weil viele Menschen auch in der Corona-Pandemie in der Natur unterwegs seien, aber nicht das nötige Wissen über giftige Pflanzen hätten. Wegen des enthaltenen Stoffesist die Herbstzeitlose giftig für den Menschen. DasAlkaloid Colchizin ist in allen Teilen der Pflanze enthalten. Schonder Samen können für den Menschensein.