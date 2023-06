In der Netflix-Doku „Arnold“ spricht der ehemalige Gouverneur von Kalifornien nicht nur über seine steile Karriere als Bodybuilder, Politiker und Filmstar. Der heute 75-Jährige gewährt den Zuschauern intime Einblicke in sein Privatleben.

So hart war die Kindheit von Arnold Schwarzenegger

Steiermark. Seine Kindheit soll alles andere als leicht gewesen sein. „Wir bekamen Schläge von unseren Eltern“, erzählt der Schauspieler. „Er ohrfeigte uns und schlug uns mit dem Gürtel“, erinnert sich „Arnie“. Arnold Schwarzenegger wuchs in Thal auf, einem kleinen Örtchen in der. Seine Kindheit soll alles andere als leicht gewesen sein. „Wir bekamen Schläge von unseren Eltern“, erzählt der Schauspieler. Sein Vater Gustav kämpfte im Zweiten Weltkrieg für die Nazis und kam als Veteran zurück nach Österreich., erinnert sich „Arnie“.

Arnold Schwarzenegger über seinen Bruder Meinhard: „Wir waren auch Konkurrenten“

Disziplin und Ordnung – das waren die Grundtugenden, die Arnold Schwarzenegger und sein älterer Bruder Meinhard beigebracht bekommen haben. „Zu meinem Bruder hatte ich ein sehr gutes Verhältnis. Wir waren aber auch Konkurrenten“, sagt der Hollywoodstar. „Er war ein Jahr älter, muskulöser und sehr gut in der Schule.“ Ihr Vater Gustav ließ sie regelmäßig gegeneinander antreten: Wer kann schneller laufen? Und wer pflückt die schöneren Blumen zum Muttertag? „Wir standen immer im Wettbewerb, selbst bei banalen Dingen“, betont Schwarzenegger in der seiner Doku.

Wie kam Meinhard Schwarzenegger ums Leben?

Kurz nachdem Arnold Schwarzenegger Ende der 60er-Jahre in die USA ausgewandert war, um professioneller Bodybuilder zu werden, ereignete sich eine Tragödie. Sein Bruder Meinhard kam 1971 bei einem Autounfall ums Leben. „Er ist betrunken gegen einen Telefonmast gerast“, erzählt Schwarzenegger. „Ich war wie betäubt“. Meinhard soll zur Flasche gegriffen haben, weil die Erziehung der Eltern zu hart für ihn gewesen sei, denkt Arnold Schwarzenegger. „Das, was mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin, hat meinen Bruder zerstört“, meint der Schauspieler, der das Grab seines Bruders in Kitzbühel regelmäßig besucht.