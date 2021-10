Erst einen Monat ist es her, dass Apple seine neuen iPhones, iPads und Apple-Watch-Modelle vorgestellt hat. Am 18. Oktober dürfen sich den Gerüchten zufolge jetzt auch die Laptop- und Kopfhörer-Fans freuen. Apple stellt ab 19 Uhr beim „Unleashed“-Event 2021 weitere neue Produkte vor. Unter anderem soll folgendes dabei sein:

das neue Apple MacBook Pro

das neue Apple MacBook Mini

der neue M1-SoC-Chip mit 10 Cores (M1 Pro/M1 Max)

mit 10 Cores (M1 Pro/M1 Max) die neuen AirPods 3

Apple MacBook Pro und Mac Mini: Neue Modelle 2021 in 14- und 16-Zoll

Es soll mehrere neue Modelle des beliebten Apple-Notebooks „MacBook Pro“ geben. Da ist sich Mark-Gurman, der Apple-Experte des Nachrichtendienstes Bloomberg sicher. Laut Medienberichten von „heise online“ und „Notebookcheck“ sollen die Laptops einige neue Features mit sich bringen. Zum Beispiel:

Die neuen MacBook Pro Modelle werden voraussichtlich einen Mini-LED-Bildschirm haben – mit einer Auflösung von 3.024 x 1.964 respektive 3.456 x 2.234 Pixeln.

Verkauft werden die MacBooks mit einem neuen, beschleunigten M1X-Chip.

Außerdem soll es wieder Anschlussmöglichkeiten geben.

Die Geräte sollen in 14-Zoll (etwa 36 cm Bilddiagonale) und 16-Zoll (etwa 41 cm Bilddiagonale) auf den Markt kommen.

MacBook Pro mit MagSafe, HDMI-Anschluss und SD-Slot

Die fehlenden Anschlüsse bei den aktuellen MacBooks haben viele Apple-Fans enttäuscht. Das soll sich ändern: Neben einem MagSafe-Anschluss mit höherer Ladegeschwindigkeit sollen bei den neuen Versionen auch wieder ein HDMI-Anschluss und SD-Kartenslots vorhanden sein – USB-A-Ports allerdings nicht.

MacBook mit neuem Mini-LED-Bildschirm von Apple

Die neuen MacBooks sollen eine bessere Auflösung bekommen – unter anderem durch eine neue Bildschirm-Technologie. Im Frühling 2021 hat Apple bereits ein neues „iPad Pro“-Modell herausgebracht, dessen Bildschirm mit der Mini-LED-Technologie ausgestattet ist. Diese soll nun auch bei den neuen MacBooks angewendet werden.

Neue Chips in Apple MacBooks 2021 – M1X oder M1Z

Es soll auch eine neue Apple M1-Chip-Version geben, die mit 10 Kernen arbeiten soll. Mark Gurman tippt, davon sollen acht High-Performance-Cores sein und zwei weitere Effizienzkerne. Es soll zwei Kern-Versionen geben: Eine mit 16 und eine mit 32 GPU-Kernen. Laut notebookcheck.com könnte die RAM-Bestückung mit 32 und 64 GB deutlich höher ausfallen als bei Apples ersten M1 Macbooks. Unklar ist noch, wie Apple den neuen SoC nennen wird. Naheliegend wären laut „Bloomberg"-Spezialisten Mark Gurman, die Namen M1X und/oder M1Z, auch von M1 Pro und M1 Max war allerdings in den Medien schon die Rede.

Ohne Touchbar: Touchscreen verschwindet bei neuem Apple-Macbook

Die sogenannte „Touchbar“, die in den letzten MacBook-Modellen verbaut war, soll Mark Gurman zufolge von Apple wieder weggelassen werden. Die „Touchbar“ war ein dünner Touchscreen-Streifen oberhalb der Tastatur, die vor einigen Jahren beim MacBook Pro eingeführt wurde. Sie sollte die Funktionstasten ersetzen.

MacBook Pro Design: Flach und schmal

Auf Twitter schreibt Apple-Analyst Dylan , das neue Notebook solle schmalere Einfassungen haben und kein Logo an der Unterseite.

Preise der neuen Apple-MacBooks: Ältere Modelle und Spekulationen auf Twitter

Die Kosten der (noch) aktuellen Generation von MacBook Pro variieren zwischen den beiden Modellen. Das Modell mit 13-Zoll-Display liegt bei knapp über 1400 Euro (UVP), beim MacBook Pro mit 16-Zoll lag der 2019 eingeführte Neupreis bei 2699 Euro.

Auf Twitter schreibt ein User auf die Frage, ob die Preise wohl ähnlich sein werden, wie bei den Vorgängern mit 13- und 16-Zoll: „I don’t think so. I am sure the prices will hike minimum to 400$ more in each model. Starting price for 16” model will start at minimum price of 2,900$“

Apple Event Live-Stream heute: „Unleashed“ online schauen