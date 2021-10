„Unleashed“-Keynote: Wo kann das Apple-Event verfolgt werden?

Das Event unter dem Motto „Unleashed“, was im Deutschen als „Neue Dimensionen“ übersetzt wird, kann unter apple.com, in der Apple TV App oder über einen Live-Stream in YouTube verfolgt werden. Welche Neuheiten genau vorgestellt werden, ist noch nicht öffentlich, erwartet wird aber unter anderem eine neue Generation der AirPods, dann genannt AirPods 3.

Youtube „Unleashed“-Keynote: Welche „neuen Dimensionen“ stellt Apple heute vor?

AirPods 3 neu: Was ist über die mögliche Apple-Neuheit bekannt?

Laut „heise online“ sollen die neuen AirPods in einem neuen Design erscheinen, das der AirPods Pro-Version ähnelt. Das würde bedeuten, die AirPods 3 könnten ebenfalls ein längliches Gehäuse und einen kürzeren Stil haben. Auch ein größeres Akkukästchen und auswechselbare Ohreinsätze seien laut heise online im Gespräch. Nach Informationen von „Techbook“ könnte sich dann auch die Akkulaufzeit und Stabilität der Verbindung durch einen neuen Chip im Inneren verbessern. Damit könnte die dritte AirPods-Generation zudem energiesparender werden.