Um seinen Namen kommt man in Deutschland, der Schweiz und Österreich seit ein paar Jahren nicht mehr herum. Apache 207, mit bürgerlichem Namen Volkan Yaman, ist ein deutscher Rapper und Sänger. Er wurde am 23. Oktober 1997 in Ludwigshafen, Deutschland, geboren. Besonders durch seine Single "Roller" ist er bekannt, die im Jahr 2019 veröffentlicht und ein großer Hit in Deutschland wurde. Zuletzt stürmte er zusammen mit Udo Lindenberg die Charts mit dem Song „Komet“. Er hat auch mehrere erfolgreiche Alben veröffentlicht, darunter "Treppenhaus" im Jahr 2020. Nun wurde eine Tour für 2024 angekündigt. Wo tritt Apache 207 auf, ab wann gibt es die Tickets und wie teuer werden sie? Alle Infos zur Apache 207 Tour 2024 im Überblick.

Apache Tour 2024: In diesen Städten spielt Apache 207 in Deutschland

Rapper Apache 207 geht 2024 auf Arena-Tour! Der 25-Jährige will ab dem 2. Mai in zwölf Städten auftreten, wie sein Team erklärte. Mit einem Laserstrahl am Himmel kündigte er seine Auftritte am Sonntagabend demnach etwa in Köln, Hamburg und Leipzig an. Auftritte soll es auch in Berlin, Frankfurt am Main und München geben. Termine in Österreich und der Schweiz seien ebenfalls dabei.

Ab wann gibt es die Tickets für die Apache 207 Tour 2024

„Es gibt nichts Schöneres, als meine Musik vor einem energiegeladenen Publikum zu performen“, erklärte der Künstler. „Es war klar, dass wir nach der überwältigend positiven Resonanz auf die Open-Air-Tour noch einmal losziehen wollen!“. Mit diesen Worten kündigt Apache 207 seine neue Tour für 2024 an. Die Tickets gibt es ab dem 21.09. im Vorverkauf.

Preis: Wie teuer sind die Tickets für Apache 207 Konzerte in Deutschland?

Apache 207 geht der gebürtige Mannheimer auf Deutschland-Tour. Wer einen der erfolgreichsten Rapper Deutschlands live erleben möchte, fragt sich sicherlich, wie viel die Tickets kosten werden. Bisher sind noch keine Preise bekannt, da der Vorverkauf am 21.09. startet. Zuletzt spielte Apache 207 auf der Waldbühne in Berlin. Die Tickets begannen dabei ab 75 Euro. Es ist zu erwarten, dass sich die Preise für die Tour 2024 in einem ähnlichen Rahmen bewegen werden.

(Mit Material der dpa)