Gute Nachrichten für alle Schnäppchenjäger. Am 11. und 12. Juli bietet Amazon zahlreiche vergünstigte Produkte an. Heute im Angebot: FIFA 23 für die PS5 in der Sam Kerr-Edition.

FIFA 23: Das kann die Fußballsimulation

FIFA 23 entführt die Gamer in die Welt des Fußballs. Zahlreiche lizenzierte Ligen und Nationalmannschaften sind im derzeit neuesten Spiel von EA Sports enthalten. Weitere Funktionen im Überblick:

Erlebe mit dem FIFA World Cup 2022 in Katar und dem FIFA Women's World Cup 2023 in Australien und Neuseeland

Frauenfußball-Ligen aus England und Frankreich sind enthalten

überarbeitetes Gameplay sowie die brandneue Hypermotion2-Technologie mit 6.000 authentische Animationen

Online-Modus: Cross-Play ist möglich

Auf dem Cover: die australische Fußballerin Sam Kerr

Fußballfans aufgepasst! 54 Prozent Rabatt für Prime-Kunden

Statt knapp 44 Euro kostet das Spiel während der Prime Days unschlagbare 19,99 Euro. Hier könnt ihr euch das Angebot anschauen und FIFA 23 kaufen. Mitglieder von Amazon-Prime bekommen FIFA 23 für die PS5 für 54 Prozent günstiger.

FIFA 23 für 19,99 Euro: Geht es noch günstiger?

Das Angebot auf Amazon ist derzeit am günstigsten. Ähnliche Schnäppchen im Überblick: