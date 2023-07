Schnäppchenjäger und Gamer kommen in diesen Tagen auf ihre Kosten! Am 11. und 12. Juli bietet Amazon zahlreiche vergünstigte Produkte an. Aktuell im Angebot: die PS5 (Disk) von Sony inklusive zwei Controllern.

PS5: Lieferumfang

Die PS5 ist aktuell die neueste Konsole aus dem Hause Sony. Amazon bietet das Gerät für einen rabattierten Preis an. Lieferumfang im Überblick:

PS5-Konsole

zwei DualSense-PS5-Controller

Standfuß, HDMI-Kabel, Netzkabel und USB-Kabel

Blu-Ray-Laufwerk enthalten

PS5-Bundle: 15 Prozent Rabatt für Prime-Kunden

Mitglieder von Amazon-Prime bekommen die PS5 (Disk) inklusive zwei Controllern 15 Prozent billiger. Statt 619,99 Euro kostet die Ware während der Prime Days nur noch 519,99 Euro. der bekommt das Gerät (mit einem Controller) für 449,99 Euro bei Amazon. Dieses Produkt ist allerdings nicht vergünstigt. Schon gesehen? FIFA 23 (PS5) gibt es ab sofort für nur 19,99 Euro. bekommen die PS5 (Disk) inklusive zwei Controllern 15 Prozent billiger. Hier könnt ihr euch das Angebot auf Amazon anschauen. * Wer die PS5 mit nur einem Controller erwerben will und auf das Blu-Ray-Laufwerk verzichten kann,bei Amazon. Dieses Produkt ist allerdings nicht vergünstigt.

PS5 stark reduziert: Geht es noch günstiger?

Amazons neuestes Angebot für die PS5 ist derzeit am günstigsten. Es gibt keine anderen Online-Händler, die das Gerät billiger verkaufen. Das aktuelle Angebot hat einen neuen Tiefstpreis erreicht: Vor etwa sechs Monaten kostete die PS5 (Disk) inklusive zwei Controllern laut Es gibt keine anderen Online-Händler, die das Gerät billiger verkaufen.Vor etwa sechs Monaten kostete die PS5 (Disk) inklusive zwei Controllern laut idealo.de noch gut 791 Euro. Der bisher niedrigste Preis lag demnach im April 2023 bei 539 Euro.

*Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links. Was bedeutet das? Sollten Sie über die Links zu den Produkten einen Kauf abschließen, erhält swp.de eine kleine Provision. Die Berichterstattung beeinflusst das nicht. Die Produkte und Angebote in diesem Beitrag wurden redaktionell ausgewählt und bewertet.