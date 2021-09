Albanien gilt ab Sonntag, 5. September, als Hochrisikogebiet

Als Hochrisikogebiete gelten Länder und Regionen, die ein besonders hohes Corona-Risiko aufweisen. Das gilt laut Bundesregierung und Auswärtigem Amt auch für Albanien. Von Sonntag, 05.09.2021, an, gelten im Land strengere Corona-Regeln für Urlauber. Denn Albanien steht auf der aktuellen RKI-Liste der Hochrisikogebiete.

Corona-Zahlen Albanien aktuell: Inzidenz, Impfquote und Neuinfektionen

Unter Berufung auf die Johns-Hopkins-Universität (JHU) gibt die Webseite „Corona in Zahlen“ am 03.09.2021 folgende Werte für Albanien an:

7-Tage-Inzidenz: 207,8

Neuinfektionen: 853

Infektionen gesamt: 148.222

Neue Todesfälle: 4

Todesfälle gesamt: 2505

Impfquote (Erstimpfung): rund 29 Prozent

Impfquote (gesamt): rund 23 Prozent

Einreise nach Albanien nur mit 3G-Corona-Regel oder Quarantäne

Für Albanien liegt eine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt vor. Eine Einreise ist laut Auswärtigem Amt an allen offiziellen Grenzübergängen möglich. Mit Wirkung vom 6. September 2021 gelten folgende Einreiseregeln:

Alle Reisenden müssen bei Einreise nach Albanien einen Impfnachweis

ein negatives Testergebnis (PCR-Test nicht älter als 72 Stunden oder Antigen-Test nicht älter als 48 Stunden)

(PCR-Test nicht älter als 72 Stunden oder Antigen-Test nicht älter als 48 Stunden) oder einen Genesenennnachweis (nicht älter als sechs Monate) vorlegen.

(nicht älter als sechs Monate) vorlegen. Personen ohne entsprechenden Nachweis müssen sich für zehn Tage in Quarantäne begeben und nach zehn Tagen ein negatives Testergebnis vorlegen.

begeben und nach zehn Tagen ein negatives Testergebnis vorlegen. Kinder unter sechs Jahren sind von der Nachweispflicht befreit.

Corona-Regeln in Albanien: Ausgangssperre, Lockdown in Handel und Gastronomie

In Albanien gilt seit dem 1. September 2021 eine landesweite, nächtliche Ausgangssperre zwischen 23 Uhr und 6 Uhr. Wohnungen dürfen in dieser Zeit lediglich aus triftigen Gründen – zum Beispiel beruflichen oder gesundheitlichen Gründen oder für Besorgungen von Grundbedürfnissen – verlassen werden. Restaurants und Bars bleiben während der Zeit der geschlossen, außer Lieferdienste. In der übrigen Zeit außerhalb der Ausgangssperre haben Restaurants, Bars, Cafés, Hotels und Campingplätze einen eingeschränkten Betrieb mit Hygieneauflagen. Museen, Galerien und archäologische Parks, religiöse Einrichtungen und Bildungseinrichtungen sind geöffnet, Nachtclubs und Diskotheken bleiben geschlossen.

Maskenpflicht in Albanien: Wo muss man im Urlaub Maske tragen?

In Albanien gilt die Maskenpflicht grundsätzlich in Innenräumen und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Bei Verstößen droht ein Bußgeld.

