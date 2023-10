Ob selbst gebastelt oder im Supermarkt gekauft. Eines haben alle Adventskalender gemein: Sie enthalten viele Überraschungen, die nicht nur Kinderaugen aufleuchten lassen. Mittlerweile gibt es viele verschiedene Arten von Kalendern, sodass der Überblick schnell verloren gehen kann. Aus diesem Grund haben wir für euch eine Liste mit verschiedenen Adventskalendern 2023 zusammengestellt.

Rätsel Adventskalender 2023

Wer gerne rätselt, sollte hier auf jeden Fall zuschlagen. Mit 24 Rätseln kommt ihr der Lösung jeden Tag ein Stück näher.

Exit Das Spiel Adventskalender: 29,99 Euro

Die drei ??? Adventskalender: 24,99 Euro

Die drei !!! Adventskalender: 24,99 Euro

Wo kann ich den Rätsel Adventskalender 2023 kaufen?

Sämtliche Rätsel Adventskalender 2023 gibt es entweder direkt in einer Müller Filiale oder Online zu kaufen.

Neben dem Weihnachtsmarkt spielt dieses Jahr natürlich auch die Auswahl des richtigen Adventskalenders eine Rolle.

© Foto: picture alliance/dpa | Michael Matthey

Kosmetik Adventskalender 2023

Es gibt ein großes Angebot von Kosmetikprodukten. Ohne die Produkte vorher getestet zu haben, kann es schwierig sein das Richtige zu für sich zu finden. Daher bietet sich ein Adventskalender mit Make-Up, Hautpflegeprodukten und Parfum an.

Rituals

Classic Advent Calendar: 79,90 Euro (Wert: 140 Euro)

(Wert: 140 Euro) Deluxe Advent Calendar: 99,90 Euro (Wert: 185 Euro)

(Wert: 185 Euro) Premium Advent Calendar: 196,90 Euro (Wert: 275 Euro)

Douglas

Make-Up: 32,95 Euro

Pflege und Make-Up: 32,95 Euro

Pflege Men: 34,95 Euro

Make-Up und Pflege Luxury Edition: 44,99 Euro

Duft, Pflege und Make-Up: 69,99 Euro

Sephora

The Future Is Yours: 49,99 Euro

The Future Is Yours Premium: 79,99 Euro

Favorites Adventskalender : 149,95 Euro

Maybellin

Mini Kalender mit 5 Türchen: 14,99 Euro

Silvester Countdown mit 31 Türchen: 69,99 Euro

Wo kann ich den Kosmetik Adventskalender 2023 kaufen?

Die Adventskalender stehen entweder in einer Filiale oder online zum Kauf zur Verfügung.

Lego Adventskalender 2023

Von ziemlich teuer, bis sehr günstig hat Lego alles zu bieten. Wer sich wie in die Kindheit zurückversetzt fühlen möchte, hat mit dem Lego Adventskalender 2023 jeden Tag etwas zu entdecken. Auch für die eigenen Kinder ist es sicher eine schöne Überraschung.

Lego City Adventskalender: 26,99 Euro

Lego Friends Adventskalender: 26,99 Euro

Star Wars Adventskalender: 37,99 Euro

Harry Potter Adventskalender: 37,99 Euro

Marvel Adventskalender: 37,99 Euro

Wo kann ich den Lego Adventskalender 2023 kaufen?

In sämtlichen Spielwarengeschäften sowie online sind die Lego Adventskalender 2023 verfübar.

Playmobil Adventskalender 2023

Neben Lego ist Playmobil bestimmt ein Teil eurer Kindheitserinnerungen. Warum diese Erinnerung dann nicht an die eigenen Kinder weiterreichen?

Adventskalender Novelmore - Kampf im Schnee: 24,99 Euro

Adventskalender Pferde - Weihnachtliche Schlittenfahrt: 24,99 Euro

Adventskalender „Weihnachtsfest unter dem Regenbogen“: 24,99 Euro

Adventskalender Polizei Museumsdiebstahl: 24,99 Euro

Aqua - Adventskalender Badespaß: 29,99 Euro

Asterix - Adventskalender Piraten: 49,99 Euro

Wo kann ich den Playmobil Adventskalender 2023 kaufen?

Ebenso wie bei Lego sind auch die Playmobil Adventskalender 2023 sowohl online, als auch im Einzelhandel verfügbar.

Schokoladen Adventskalender 2023

Wer kennt die klassischen Schokoladen Kalender nicht? Mittlerweile gibt es viele verschiedene Variationen der süßen Versuchungen. Wir haben einen Überblick zu drei Marken zusammengestellt, welche das größte Angebot haben:

Milka

Adventskalender klein: 4,49 Euro

Adventskalender groß: 8,99 Euro

Milka & Oreo Adventskalender: 13,99 Euro

3D Haus Adventskalender: 13,99 Euro

Dark Milk Adventskalender: 11,99 Euro

Magic Mix Adventskalender: 11,99 Euro

Snow Mix Adventskalender: 14,99 Euro

Zarte Momente Adventskalender: 11,99 Euro

Kinder Schokolade

Noch sind keine Preise für die Kinder Schokolade Adventskalender 2023 einheitlich veröffentlicht. Allerdings wurden bereits auf der offiziellen Internetseite die kommenden Adventskalender aufgelistet:

Mini Mix Adventskalender

Selection Adventskalender

Mix-Stern Adventskalender

Kinder & Co Adventskalender White Edition

Kinder & Co Adventskalender

Mix Adventskalender 3D-Zug

Mix Adventskalender

Mix Adventskalender 3D-Haus

Maxi Mix Adventskalender

Kinder Überraschung & Friends Adventskalender

Mix Tisch-Adventskalender

Lindt

LINDOR Adventskalender Mini: 7,99 Euro

Frohes Fest Mini-Tischkalender: 7,99 Euro

Weihnachtszauber Mini-Tischkalender: 7,99 Euro

Kalender Goldstück: 11,99 Euro

Weihnachtsmarkt Adventskalender: 18,99 Euro

Pärchen-Adventskalender: 29,99 Euro

Kleiner TEDDY Adventskalender: 9,99 Euro

LINDOR Adventskalender: 22,99 Euro

Adventskalender 1001 Weihnachts-Traum: 22,99 Euro

Adventskranz Adventskalender: 22,99 Euro

Adventskalender Weihnachts-Tradition: 22,99 Euro

Edelbitter-Adventskalender: 22,99 Euro

Kalender Filz-Edition: 22,99 Euro

Teddy Wimmelbild Adventskalender: 22,99 Euro

Wo kann ich den Schokoladen Adventskalender 2023 kaufen?

Die Schokoladen Adventskalender stehen in sämtlichen Supermärkten zur Verfügung.

Franchise Adventskalender 2023

Ob Marvel, DC, Harry Potter oder doch Star Wars. Viele Franchises begeistern täglich Millionen von Menschen. Wer also großer Fan von Superhelden und Co. ist, wird hier sicher fündig.

Harry Potter - Funko Pop Adventskalender: 59,95 Euro

Star Wars - Holiday Funko Pop Adventskalender: 59,99 Euro

Harry Potter - Adventskalender in einer Geschenkbox: 89,95 Euro

Star Trek - Borg-Kubus Adventskalender: 139,95 Euro

Wo kann ich den Franchise Adventskalender 2023 kaufen?

Die Franchise Adventskalender 2023 kann bei Elbenwald entweder direkt im Laden gekauft oder online bestellt werden.

Personalisierte Adventskalender 2023

Wer gerne nach einem erholsamen Urlaub Fotobücher erstellt, ist bei den personalisierten Kalendern von cewe Fotobuch für den individuellen Touch genau richtig.

Foto Adventskalender mit Türchenbildern als Poster Collage: ab 13,99 Euro

Schoko Adventskalender mit Produkten von kinder: ab 19,99 Euro

Premium Adventskalender mit Ferrero Pralinen: ab 27,99 Euro

Wo kann ich den personalisierten Adventskalender 2023 kaufen?

Über eine der dm Filiale können Nutzer die personalisierten Adventskalender bestellen.

Schmuck Adventskalender 2023

Wer gerne Schmuck trägt und sich jeden Tag im Dezember verwöhnen möchte, sollte einen Schmuck Adventskalender in Betracht ziehen.

Paul Valentine Adventskalender 2023: 169,90 Euro

JuwelKerze Adventskalender Magic Nights: 149,95 Euro

Wo kann ich den Schmuck Adventskalender 2023 kaufen?

Beide Adventskalender können ausschließlich online auf der offiziellen Internetseite erworben werden.

Disney Adventskalender 2023

Dieses Jahr wurde Disney 100 Jahre alt. Seit der Gründung 1923 durch Walt und Roy Disney bis heute produzierte das milliardenschwere Unternehmen 67 Meisterwerke.

Disney Adventskalender 2023 - Zauberhafte Weihnachts-Box: 29,90 Euro

Disney Princess Adventskalender: 39,95 Euro

Swarovski Disney100 Adventskalender 2023: 1,200 Euro

Wo kann ich den Disney Adventskalender 2023 kaufen?

Da die Welt von Disney einer der größten Franchises ist, bieten Unternehmen wie beispielsweise Thalia, Elbenwald oder Swarovski thematische Produkte dazu an.

Tee Adventskalender 2023

Ihr wollt euch Abends mit einem heißen Tee in den Händen einen der neuesten Weihnachtsfilm anschauen? Da die dürften Tee Adventskalender 2023 eine gute Auswahl bieten.

Teekanne Organics Adventskalender: 3,99 Euro

TeeGschwender Adventskalender Tee „2023“: 19,90 Euro

MyMuesli Teatime Adventskalender: 29,95 Euro

Wo kann ich den Tee Adventskalender 2023 kaufen?

Alle Tee Adventskalender 2023 stehen auf den offiziellen Internetseiten zum Kauf bereit.

Kaffee Adventskalender 2023

Ein Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. So lautet auch die Devise beim Kaffe-Adventskalender 2023 zweier Röstereien aus Deutschland. Jeden Tag habt ihr die Möglichkeit eine neue Sorte zu entdecken und so euren noch verschlafenen Morgen zu genießen.

Coffee Circle Adventskalender - Limited Edition: 89,90 Euro

Barista Royal Premium Kaffee Adventskalender: 69,99 Euro

Nespresso x Fusalp - Original Adventskalender: 47 Euro

Nespresso x Fusalp - Vertuo Adventskalender: 52 Euro

Wo kann ich den Kaffee Adventskalender 2023 kaufen?

Der Coffee Circle Adventskalender kann bisher nur vorbestellt werden. Der Kauf starte, laut Internetseite jedoch im November. Hingegen die anderen Kaffee Adventskalender schon jetzt zum Kauf bereit stehen.

Wein Adventskalender 2023

Wie wäre es mit einem Wein an einem entspannten Freitag Abend, um die anstrengende Arbeitswoche hinter sich zu lassen? Die Unternehmen Weinfreunde und Geile Weine verhelfen euch zu einer angenehmen Atmosphäre.

Weinfreunde Adventskalender: 99 Euro

Geile Weine Weinmini Adventskalender: 79,80 Euro

Wo kann ich den Wein Adventskalender 2023 kaufen?

Der Wein Adventskalender 2023 der Unternehmen Weinfreunde sowie Geile Weine sind ausschließlich online verfügbar.

Veganer Adventskalender 2023

Der vegane Lifestyle gewinnt mit jedem Jahr mehr Zuspruch innerhalb der Gesellschaft. Wer sich selbst bisher noch nicht zu einer solchen Umstellung überreden konnte, hat hier die Möglichkeit.

Katjes Adventskalender: 44,90 Euro

Elly Momberg Vegane Weihnachtsbox 2023: 69 Euro

Wo kann ich den veganen Adventskalender 2023 kaufen?

Beide veganen Varianten von Adventskalendern sind online verfügbar.

Gewürz Adventskalender 2023

Ihr wollt eurem Essen noch die abschließende Würze geben? Dann könnte der Gewürz Adventskalender 2023 von Just Spices etwas für euch sein.

Just Spices Mixed Adventskalender: 99,99 Euro

Just Spices Großer Gewürz Adventskalender: 99,99 Euro

Just Spices kleiner Gewürz-Adventskalender: 29,99 Euro

Wo kann ich den Gewürz Adventskalender 2023 kaufen?

Auch den Gewürz Adventskalender von Just Spices erhaltet ihr online.

Fitness Adventskalender 2023

Besonders zur Weihnachtszeit fällt es vielen schwer eisern den süßen Versuchungen zu widerstehen. Um es euch selbst ein wenig leichter zu machen, gibt es Adventskalender, die euch dabei helfen sollen.

Gymqueen Adventskalender 2023: 69,99 Euro

Iron Maxx Protein Adventskalender: 39,99 Euro

Wo kann ich den Fitness Adventskalender 2023 kaufen?

Der Gymqueen Adventskalender ist online zu kaufen, während der von Iron Maxx bei Kaufland erhältlich ist.

Adventskalender 2023 für Tiere

Auch die Vierbeiner haben eine tägliche Überraschung verdient, findet ihr nicht auch? Für Hunde gibt es nun exklusive Adventskalender, die unter anderem Trockenfutter bereithalten.

Wildes Land Adventskalender: 27,99 Euro

Wolfsblut Adventskalender 2023: 27,99 Euro

Wo kann ich den Adventskalender 2023 für Tiere kaufen?

Sowohl der Adventskalender von Wildes Land, als auch der von Wolfsblut sind online erhältlich.

Adventskalender 2023 für das Frühstück

Wenn der Kaffee nicht hilft, ist vielleicht ein nahrhaftes Frühstück mit Porridge oder Müsli etwas für euch. Ihr könnt natürlich auch mit anderen Sorten kombinieren.

Porridge Adventskalender: 59,95 Euro

MyMuesli Adventskalender: 69,95 Euro

MyMuesli Deluxe Adventskalender: 179,95 Euro

Wo kann ich den Adventskalender 2023 für das Frühstück kaufen?

Die Adventskalender der Marke MyMuesli sind im Online Shop des Unternehmens verfügbar.

Bücher Adventskalender 2023

Jetzt kommt etwas besonderes für alle Leseratten unter euch. Ihr könnt euren Freunden, der Familie oder den Kindern jeden Tag eine Weihnachtsgeschichte vorlesen.

Der klassische Adventskalender - 24 Geschichten bis zum Fest: 12 Euro

Wo kann ich den Bücher Adventskalender 2023 kaufen?

Der Bücher Adventskalender befindet sich im Online-Shop von Thalia. Er ist allerdings ebenfalls im Online Shop von Amazon und Hugendubel zum selben Preis.

Snack Adventskalender 2023

MyMuesli Snack Adventskalender: 27,99 Euro

Seeberger Adventskalender: 24,95 Euro

Wo kann ich den Snack Adventskalender 2023 kaufen?

Der Snack Adventskalender ist im Gegensatz um Seeberger Adventskalender online verfügbar. Letzterer steht bei Kaufland zum Kauf bereit.

Ursprünge des Adventskalenders

Die Ursprünge des Adventskalenders liegen im 19. Jahrhundert. Damals waren die Kalender weit davon entfernt, wie sie heute aussehen. In den Anfängen malten die Familien entweder 24 Kreidestriche an die Wand, von denen täglich einer entfernt wurde oder es wurden nach und nach 24 Bilder aufgehängt. Als Erfinder der Adventskalender gilt Gerhard Lang, der für den Druck des ersten „Weihnachtskalenders“ verantwortlich war. Seiner Zeit war dieser noch ohne Fenster, der jedoch farbige Bilder innerhalb 24 Feldern hatte. Bis heute wird diese Tradition fortgeführt und es stehen in fast jedem Zuhause Kalender jeglicher Art. Doch welche Arten von Adventskalendern gibt es nun?