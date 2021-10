Wann erscheint endlich ihr neues Album? Diese Frage stellten sich Fans von Sängerin Adele seit langer Zeit. Nun gibt es ein Datum für das mit Spannung erwartete neue Album der Britin.

Am 19. November 2021 erscheint das neue Album von Adele

erscheint das neue Album von Adele Es trägt den Titel „ 30 “

„ “ Die 33-Jährige kündigte die Veröffentlichung am Mittwoch in den sozialen Netzwerken an

Sie habe „endlich" ihr Gefühl wiedergefunden, schrieb die 33-Jährige. Nun fühle sie sich so "friedfertig" wie nie zuvor im Leben. Das neue Album heißt "30". Adele geht darin nach ihren Auskünften auf viel Fragen ein, die ihr nach ihrer Scheidung von ihrem Sohn gestellt wurden.

Neues Album von Adele: „30“ erscheint am 19. November

25" war Adele jahrelang von der Bildfläche verschwunden. Sie habe unter anderem wegen ihrer Angstzustände eine Therapie gemacht, viel Sport getrieben und dadurch rund 45 Kilo abgenommen, sagte sie kürzlich der Nach dem 2015 veröffentlichten Album „" war Adele jahrelang von der Bildfläche verschwunden. Sie habe unter anderem wegen ihrer Angstzustände eine Therapie gemacht, viel Sport getrieben und dadurch rund 45 Kilo abgenommen, sagte sie kürzlich der britischen Ausgabe der „Vogue" . Mit ihrem Album „25" hatte Adele vor sechs Jahren mehrere Verkaufsrekorde gebrochen.

Single „Easy on me“ von Adele erscheint am Freitag, 15. Oktober

Die erste Single „Easy On Me“ erscheint an diesem Freitag. „Ich habe auf diesem Weg viele bittere Wahrheiten über mich selbst herausgefunden. Ich habe viele Schichten abgeworfen, mich aber auch in neue gewickelt“, hieß es in einer Mitteilung. „Und so bin ich bereit, endlich dieses Album herauszubringen.“

Titel „30“: Spekulationen über neues Adele-Album

Der Titel „30“ war erwartet worden, seitdem die Zahl vor kurzem weltweit im typischen Adele-Design an wichtige Sehenswürdigkeiten wie den Eiffelturm projiziert worden war. Die Britin hat auch ihre ersten drei Alben stets nach dem Lebensjahr benannt, in dem sie die Arbeit daran begonnen hat: „19“, „21“ und „25“. Adele hat bislang weit mehr als 100 Millionen Platten verkauft. Für den Titelsong des James-Bond-Films „Skyfall“ erhielt sie den Oscar, außerdem wurde die Britin mehrmals mit dem Grammy ausgezeichnet.

Warum heißt das neue Album von Adele „30“?

„Als ich 30 war, fiel mein Leben auseinander, ohne Vorwarnung“, sagte Adele kürzlich der Zeitschrift „Vogue“. Damals trennte sie sich kurz nach der Hochzeit von ihrem Ehemann Simon Konecki, der Vater ihres Sohnes Angelo (9) ist. Es sei die „turbulenteste Zeit meines Lebens“ gewesen, schrieb sie nun.