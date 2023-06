Viele träumen von einem unvergesslichen Roadtrip durch die USA von Ost nach West. Jonas Deichmann bricht heute von der Brooklyn Bridge in New York zu einem 4-monatigen Abenteuer auf. Dieses wird er jedoch auf eine etwas andere Art bestreiten. 5439 Kilometer fährt er mit dem Rad von der Ostküste zur Westküste durch die USA. Damit nicht genug: Im Anschluss geht es direkt wieder 5041 Kilometer zu Fuß in 100 Ultramarathons zurück.

Der „Deutsche Forrest Gump“ läuft wieder los

Schon in der Vergangenheit machte der Ausnahmesportler Schlagzeilen. Vor anderthalb Jahren bereiste er die Welt in einem Triathlon. Nach 430 Tagen und insgesamt 120 war Jonas Deichmann wieder in Deutschland. Hinter ihm lagen 450 Kilometer Schwimmen, 21.000 Kilometer Radfahren und 5060 Kilometer Laufen. Die Presse verleiht ihm seitdem den Spitznamen „Deutscher Forrest Gump“. Heute startet Jonas Deichmann nun seinen neuen Duathlon durch die USA.

„Besonders spannend wird's, wenn etwas schiefgeht"

Bei Netflix gibt es eine Doku über ihn und seine Reisen mit dem Namen „Das Limit bin nur ich“. Für sein nächstes Abenteuer ist er dieses Mal auf sich alleine gestellt. Denn Jonas Deichmann wird alleine losreisen und kein Team dabeihaben. Er freue sich laut N-TV insbesondere auf "die Kombination aus Einsamkeit, Zeltnächten unter Sternenhimmel oder in der Wüste und auf der anderen Seite Begegnungen mit Menschen. Die Amerikaner sind ein sehr verrücktes Volk und sehr divers. Da wird man überall mit offenen Armen empfangen, das wird toll."

Jonas Deichmann - Hier ist die Amerikatour im Netz zu sehen

Eine Reise mit leichtem Gepäck

Auf dem Fahrrad transportiert er sein Hab und Gut in Satteltaschen. Zu Fuß wird er allerdings wohl einen Karren mit seinem Gepäck ziehen. Essen wird er dabei nicht befördern: „Das amerikanische Breakfast mit Pancakes und Würstchen und Spiegeleiern - perfekt. Dann noch ein paar Snickers hinterher und ich bin happy“ sagt er gegenüber dem Focus

Ziel: Einmalige Erfahrungen und 50 000 Euro für wohltätige Zwecke

Durch seinen Duathlon engagiert sich Deichmann für World Bicycle Relief und setzt sich für die Unterstützung von Kindern in Afrika ein. Das Ziel ist es, eine Spendensumme von etwa 50.000 Euro zu sammeln.

Ausgewählte frühere Rekorde von Jonas Deichmann