Schock bei der Tour de Suisse . Nach einem schweren Sturz bei der mehrtägigen Radrundfahrt ist jetzt ein Rennfahrer gestorben. Der Schweizer Radprofi Gino Mäder (26) war am Donnerstag, 15.6.2023, auf der fünften Etappe der Tour de Suisse bei der Abfahrt in Richtung Ziel von der Straße abgekommen und in eine Schlucht gestürzt. Mäder wurde vor Ort wiederbelebt und per Helikopter ins Krankenhaus Chur transportiert, in dem er seinen Verletzungen erlag. Er fuhr für das Team Bahrain-Victorious.