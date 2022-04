Sonntag fällt: Der Tag der Arbeit ist ein Feiertag. Es wird wieder zahlreiche Demos geben und in Berlin das große Mayfest. In Deutschland ist der gesetzlicher Feiertag. Deshalb bietet er für viele Menschen eine gute Gelegenheit um sich mit Freunden oder der Familie zu treffen. Der Frühling verspricht außerdem schönes Wetter, um draußen die Sonne zu genießen. Auch wenn der Tag 2022 auf einenfällt: Der Tag der Arbeit ist ein Feiertag. Es wird wieder zahlreiche Demos geben und in Berlin das große. Inist der erste Mai ein. Deshalb bietet er für viele Menschen eine gute Gelegenheit um sich mit Freunden oder der Familie zu treffen. Der Frühling verspricht außerdem schönes Wetter, um draußen die Sonne zu genießen.

Wer seinen Lieben Grüße übermitteln will, findet hier kurze, lustige Sprüche und Gedichte zum Verschicken per Whatsapp, E-Mail oder Post. Auch Bilder und Gifs zum Tag der Arbeit findet ihr in unserer Übersicht.

Kurze Sprüche zum 1. Mai

Der April ist vorbei, nun düsen wir in den Mai. Ich wünsche dir einen fröhlichen Feiertag!

Wir haben heute frei, denn wir feiern den 1. Mai! Schönen Feiertag und viele Mai-Küsse!

Guten Morgen! Willkommen im Wonnemonat Mai!

Ich wünsche dir einen wunderschönen Mai mit ganz vielen glücklichen Momenten!

Der Wonnemonat Mai soll euch Glück, Gesundheit und Freude schenken!

Maine Liebe/Main Lieber, was für ein Tag. Der 1. Mai dir schöne Stunden bescheren mag!

1. Mai und Corona – für gewöhnlich hatte das eine ganz andere Bedeutung.

Lustige Sprüche zum Tag der Arbeit

Angestellter zu seinem Vorgesetzten: „Chef, mein Gehalt steht in keinem Verhältnis zu meinen Leistungen!“ „Das stimmt, aber wir können Sie doch nicht verhungern lassen.“

„Die Arbeit ruft!“ „Sag ihr ich rufe zurück!“

Da will man ganz entspannt zur Arbeit gehen und was passiert? Es ist Feiertag.

Feiertag ist, wenn ich so regungslos auf dem Sofa liege, dass mein Fitnessarmband anfängt meine Schlafaktivität zu messen.

1. Mai: „Heute überwinden wir das kapitalistische System und erreichen den Sieg der Revolution!“ 2. Mai: „Einen Java Chip Light Frappucino blended beverage und einen Triple Chocolate Muffin zum Mitnehmen!“

Tag der Arbeit am 1. Mai – Ich habe frei, es läuft!

„Wo arbeitest denn du eigentlich?“ „In der Autofabrik.“ „Am Band?“ „Nein, wir dürfen frei herumlaufen.“

Wieso heißt er eigentlich Tag der Arbeit? Ich habe doch frei...

Ich habe ein Schleudertrauma vom Kopfschütteln im Job. Gilt das als Arbeitsunfall?

Tag der Arbeit und alle haben frei. Ich mag Deutschland, weil hier alles so logisch und strukturiert ist...

Fragt der Besucher den Chef: „Wie viele Leute arbeiten hier eigentlich?” „Ich schätze, so etwa die Hälfte…”Der Chef erzählt einen Witz und alle Mitarbeiter lachen bis auf eine. „Haben Sie keinen Sinn für Humor?“, fragt ein Kollege. „Doch, schon. Aber ich habe bereits gekündigt.“Ich habe nachgedacht. Ich glaube es ist die Arbeit, die die Work-Life-Balance aus dem Gleichgewicht bringt. Mit den Jahren lernt man ja, wo auf der Arbeit die Stärken liegen. Meine sind Wochenende und Urlaub.

Schönen 1. Mai – kurze Gedichte und Zitate

Monat Mai. Mai, Liebesdurst, lange Tage, Vermählungslust, Freiheitsfrage. Anfang und Ende und viele Sterne, Sinn, immer wieder geboren werden. Üppige Stunden, geizen mit der Zeit, Zuversichtliches, Bescheidenheit. (© Monika Minder)

Im Mai blüht sogar der Wind, gelb ist alles von den Pollen. Es pfeifft und summt und singt, die Natur tanzt aus dem Vollen. (© Beat Jan)

Das Glück singt durch die Luft, und alles wird grün und gelb. Die Katzen auf dem Feld erfreuen sich, wie wir, am Duft. (© H.S. Sam)

Eins, zwei, drei, sagt Frau Mai. Das Gartenwerkzeug herbei, er kommt, der Mai. (© Monika Minder)

Wäre jeder Tag ein Feiertag, sich vergnügen wäre so ermüdend wie arbeiten. (© William Shakespeare)

