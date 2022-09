Die Energiekrise trifft die regionale Wirtschaft in ihrer ganzen Breite – besonders beim Thema Strom. Neben dem Gaspreis ist auch der Strompreis regelrecht explodiert. Die Industrie- und Handelskammer blickt daher sorgenvoll in die Zukunft. „Diese Preisentwicklung ist für zahlreiche Firmen verheerend. Das gilt besonders für Unternehmen, die dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind, energieintensive Betriebe und solche, die knapp kalkulieren müssen“, sagt IHK-Präsident Jan Stefan Roell.

Die Produktion würde zum Teil zurückgefahren, Geschäftsbereiche eingestellt, Investitionen verschoben und Entscheidungen gegen den hiesigen Wirtschaftsstandort getroffen, teilt die IHK in einem Schreiben an die Presse mit. „Viele Betriebe fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Der Ton wird immer rauer. Es fehlt schlichtweg an Lösungen für die Wirtschaft. Wenn die Politik wirklich will, kann sie aber sehr wohl etwas tun“, so Roell. Auch die IHK Schwaben hatte schon vor einer Pleitewelle wegen der Strompreise gewarnt.