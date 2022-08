Wickel-Mobiliar ist in öffentlichen Toiletten in Ulm nach wie vor überwiegend auf Frauentoiletten angeschraubt. Männer sprechen hingegen von einer Wickel-Wüste. Ihnen bleibt oft nichts anderes übrig, als ihr Baby entweder auf dem Toilettenboden zu wickeln, was ein Unding ist, oder gleich in aller Öffentlichkeit im Café.

Manche Wirte von Lokalen und Cafés begründen die fehlende Wickelmöglichkeit mit Platzmangel. Sie behelfen sich, in dem sie im Raum vor den Toiletten einen Wickeltisch aufstellen – oder er kommt gleich mit in die Behindertentoilette. Über diese Herausforderungen haben wir bereits berichtet.

Wickeltsiche in Ulm: Hier wechseln Väter Windeln

Wir haben die Väter unserer Instagram-Community nach ihren Wickeltisch-Tipps in Ulm gefragt. Einige von ihnen wissen, wo man in Ulm als Mann nicht in unmögliche Situationen kommt, sondern in Ruhe sein Kind wickeln kann:

Die Liste führt der Drogeriemarkt „DM“ in der Frauenstraße an. Wir haben uns den Wickeltisch angeschaut. Im Untergeschoss befindet sich der Wickeltisch inmitten der Baby-Produkte. Der Wickelbereich ist frei zugänglich und scheint alles zu haben, was ein Elternherz begehrt: Windeln in verschiedener Größe, Babypuder, Creme, Feuchttücher, Taschentücher, Desinfektionsmittel. Ebenso: einen Mülleimer und Einweg-Papierunterlagen. Nicht wunderlich, dass der Wickelbereich im DM von gleich sechs Instagram-Usern angepriesen wurde.

Der Wickelbereich im DM in der Ulmer Frauenstraße ist bei Vätern unserer Instagram-Community beliebt.

© Foto: Yasmin Nalbantoglu

Im Lokal „Choclet“ gibt es einen Wickeltisch vor den Toiletten. So können ihn Mütter und Väter gleichermaßen nutzen.

Im Café Choclet befindet sich der Wickeltisch vor den Toiletten.

© Foto: Yasmin Nalbantoglu

Ein Vater schreibt, dass es im Restaurant „L‘Osteria“ ausgerechnet nur im Männerklo einen Wickeltisch gibt. Im selben Raum befindet sich auch die Behindertentoilette.

Der Wickeltisch im Restaurat L‘Osteria befindet sich im selben Raum wie die Behindertentoilette. Um dorthin zu gelangen, muss man durch die Männertoilette gehen. Im Frauenklo gibt es keine Wickelmöglichkeit.

© Foto: Yasmin Nalbantoglu

Auch der Wickeltisch in der Buchhandlung Hugendubel ist bei Vätern beliebt, versteckt hinter einer Regalwand mit Kalendern und Städteführern.

Versteckt hinter Regalen findet sich auch in der Buchhandlung Hugendubel eine Wickelmöglichkeit.

© Foto: Yasmin Nalbantoglu

Andere Männer verweisen an die Teutonia.

Unabhängig von Wickeltischen im Männerklo schreibt ein Mann, dass er für abgeschlossene Kabinen in Männertoiletten wäre, die allerdings noch vor den Pissoirs installiert sein sollten. „So könnte man mit seinem Kind kurz aufs Klo, ohne an den Pissoirs vorbeizugehen.“

Und sollte es mal keinen frei zugänglichen Wickeltisch geben, raten eine Frau und auch ein Mann Vätern zum Gang auf die Damentoilette. „Natürlich vorher fragen“, empfiehlt der Mann. Und weiter: „Es war noch nie ein Problem.“ Auch scheinen einige Väter aus unserer Instagram-Community das Auto regelmäßig als Wickeloption zu nutzen.

Keine News um Kinder und Elternschaft mehr verpassen und zu unserem Familien-Newsletter anmelden:

Familien-Newsletter Kostenlos und jeden Mittwoch neu. Kostenlos und jeden Mittwoch neu. Wir berichten und sprechen mit Experten, Ärzten und Beratern über (Alltags-)Fragen vieler Eltern. Bitte wählen Frau Herr Anrede * E-Mail-Adresse Vorname Nachname Ich möchte künftig über meine mitgeteilte E-Mail-Adresse von der Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG, Frauenstraße 77, 89073 Ulm und den ihr angeschlossenen Tochterunternehmen über eigene journalistische Medienangebote, weitere Verlagsprodukte und Veranstaltungen in personalisierten Newslettern informiert werden. Ich kann meine Einwilligung jederzeit für die Zukunft in Bezug auf die E-Mailwerbung gegenüber den oben genannten Unternehmen, insbesondere unter widerruf@swp.de widerrufen. * Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten ernst. Bitte lesen Sie mehr dazu unter www.swp.de/privacy. Jetzt kostenlos anmelden Tochterunternehmen der Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG sind:

NPG Digital GmbH, Karlstraße 3, 89073 Ulm

SÜDWEST PRESSE Neckar-Alb GmbH & Co. KG mit Sitz in 72555 Metzingen, Römerstr. 19

Geislinger Zeitung Verlagsgesellschaft GmbH & Co. KG, Hauptstraße 38, 73312 Geislingen

SÜDWEST PRESSE Hohenlohe GmbH & Co. KG, Haalstr. 5 + 7, 74523 Schwäbisch Hall

Übrigens: Alle Geschichten rund um das Thema Familie bündeln wir auf unserer neuen Dossier-Seite swp.de/familienleben. Es gibt regelmäßig Artikel rund um Kitas und Schulen. Wir stellen neue Angebote für Familien vor, von der Beratungsstelle bis zum Spielplatz. Wir geben Ernährungstipps für kleine und große Kinder. Und wir beschäftigen uns auch mit Medienkonsum, Work-Life-Balance und Beziehungsproblemen.