Ob in Cafés, Lokalen oder in öffentlichen Gebäuden: Mit der Ausstattung an Wickeltischen auf Männertoiletten kann Ulm wirklich nicht glänzen. Dabei gibt es durchaus Männer, die ihre Babys gern wickeln. Woran liegt dann diese Betriebsblindheit? Müssen mehr Mütter in Baubehörden sitzen, damit sich etwas ändert? Die Situation mit Wickeltischen ist momentan eher beschämend.