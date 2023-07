Der Sommer ist zwar momentan nicht ganz so heiß , aber immer noch voll da. Nachts ist es selten kälter als 15 Grad und tagsüber ist es gefühlt fast immer mindestens 25 Grad warm. Die heftigen Unwetter scheinen auch erstmal vorbei zu sein. Trotzdem ist das Wetter ähnlich wechselhaft wie letzte Woche. Wir geben einen Ausblick auf die Wettervorhersage für Ulm für die kommenden Tage.

Am Dienstag (18.07.) gelten zeitweise Unwetterwarnungen

Der Dienstag (18.7.) ist in Ulm wechselhaft gestartet, mal zogen Wolken auf, mal schien die Sonne. Es weht ein bisschen Wind, daher fühlen sich die Temperaturen von 21 bis 27 Grad ( Prognose von wetter.de ) für viele relativ angenehm an.

Am Nachmittag kann es an manchen Orten stärker regnen, der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat mehrere Unwetterwarnungen herausgegeben: Für Ulm, den Alb-Donau-Kreis und den Kreis Neu-Ulm warnt der DWD zwischen 13.10 Uhr und 17 Uhr vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4). An manchen Orten könnten Blitze in den Boden schlagen und Bäume entwurzelt werden. Starker Regen könne Verkehrsbehinderungen verursachen. Und wer während eines Gewitters auf die Straße geht, sollte sich vor herabstürzenden Ästen, Dachziegeln und anderen Gegenständen in Acht nehmen.

Im Südschwarzwald, am Bodensee und Hochrhein seien bis in die Nacht kräftige Schauer und Gewitter möglich, sagte ein Sprecher des DWD der Deutschen Presse-Agentur. Mitunter könnten auch Sturmböen darunter sein. Im nördlichen Landesteil, etwa in der Region um Stuttgart, könne es am Dienstag zu Schauern kommen. Um schwere Unwetter handle es sich dabei aber nicht.

Sonne, Wolken, Regen – die Wettervorhersage für die kommenden Tage

Am Mittwoch (19.07.) soll in Ulm und der Region wieder relativ oft die Sonne scheinen – wetter.de erwartet satte 13 Stunden. Es soll maximal 27 Grad warm werden. Der DWD erwartet mäßigen Westwind, im Bergland seien stürmische Böen möglich.

Am Donnerstag (20.07.) soll das Wetter laut Wetterprognosen ziemlich ruhig bleiben: Bei maximal 25 Grad soll die Sonne bis zu 14 Stunden lang scheinen. Der DWD rechnet nur im Bergland mit einzelnen Schauern.

Am Freitag (21.07.) kann es in Ulm wieder regnerischer werden. Die Prognosen erwarten vor allem am Nachmittag und Abend Schauer sowie Temperaturen von maximal 26 Grad.