Auch nach den zuletzt frühsommerlichen Tagen können sich die Menschen in Baden-Württemberg freuen: Denn die Sonne bleibt ihnen auch zum Wochenstart erhalten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) bestätigt, dass auch nach dem Ende der Pfingstferien im Südwesten Temperaturen mit bis zu 30 Grad erreicht werden können.

Je nach Lage erreichen manche Städte und Gemeinden am Montag (12.06.2023) Temperaturen zwischen 22 und 30 Grad, am Dienstag (13.06.) kann es zwischen 20 Grad im Bergland und 29 Grad in der Kurpfalz geben. Für Mittwoch (14.06.) kündigt der DWD Temperaturen zwischen 22 und 27 Grad an.

Wetter in Ulm in den nächsten Tagen: So warm wird es

Die 30 Grad knackt die Münsterstadt zwar nicht, trotzdem können sich auch die Ulmer nicht beschweren, denn mit 25 Grad wird vor allem der Montag sehr freundlich und warm. Richtung Wochenmitte sinken die Temperaturen leicht ab, auf knapp über 20 Grad, dabei bleibt es aber trocken.