Es schien fast schon so, als hätte sich der Sommer in diesem Jahr sehr früh verabschiedet. In den vergangenen Tagen sanken die Temperaturen deutlich in Richtung der 10-Grad-Marke. Nachts stellenweise sogar darunter. Dazu gab es heftige Unwetter in weiten Teilen des Südwestens . Aber wie geht es nun weiter?

Keine Hitze, aber sommerliche Temperaturen: Das Wetter am Mittwoch, 30.8.

Die gute Nachricht ist: Der Sommer kommt noch einmal zurück. Nicht mehr mit Hitzetagen wie Mitte August, dafür aber mit warmen Temperaturen und Sonne.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zeigt sich das Wetter am Mittwoch (30.08.) noch verhalten. Am Vormittag ist es im Südwesten oft wolkig, aber trocken. Ab dem Mittag sind regionsweise Schauer und Gewitter möglich. Der Südwesten bleibt davon voraussichtlich verschont – auch Ulm. Laut Wetterprognosen wird es in der Region bis zu 17 Grad warm und es bleibt trocken.

Bleibt es weiter trocken? Die Aussichten für Donnerstag, 31.8.

Ähnlich zeigt sich das Wetter auch am Donnerstag (31.08.): Der DWD prognostiziert für den Südwesten Wolken, aber immerhin keinen Regen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von bis zu 22 Grad. Ganz so warm wird es in Ulm nicht. Dort erreicht das Thermometer bis zu 17 Grad.

Am Wochenende wird es in Ulm und Neu-Ulm sommerlich

In Richtung Wochenende rechnet der DWD mit wärmerem und trockenem Wetter. Laut Prognose zeigt sich immer mehr die Sonne, dazu steigen die Temperaturen auf bis zu 25 Grad. Auch in Ulm und Neu-Ulm wird es mit 24 Grad noch einmal sommerlich.

Das gute Wetter im Südwesten treibt viele Baden-Württemberger noch einmal raus. Aber Achtung: Die Autobahnen könnten voll werden, denn einige Bundesländer beenden an diesem Wochenende ihre Ferien.