Das Wetter in der Region zeigt sich aktuell nicht von seiner besten Seite. In den nächsten Tagen ist in Baden-Württemberg mit Schauern und Gewittern sowie auch mit Hagel zu rechnen.

Für Dienstag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) jetzt eine amtliche Warnung herausgegeben: Bis zum Nachmittag muss ...