Landrat Heiner Scheffold und Schulrat Dr. Daniel Budka haben Marion Serwe als Leiterin der Martin-Schule verabschiedet. Nach sechs Jahren in Laichingen tritt die 46-Jährige die Schulleiterstelle am Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) in Dettingen/Teck an. In Laichingen übern...