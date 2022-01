Das Ulmer Zelt hat eine neue künstlerische Leiterin gefunden: Wie das Festival am Freitagnachmittag bekanntgab, fängt Cordula Baier zum 1. Februar an. Die 48-Jährige hat im Kulturleben der Region bereits viele Spuren hinterlassen: Sie war von 2002 an Kulturreferentin bei der Stadt Leipheim, baute...