Vor einer Woche hat Illerkirchberg die Zier- und Springbrunnen abgestellt. „Die Gemeinde will als Vorbild beim Wassersparen vorangehen“, sagt Bürgermeister Michael Häußler. Freilich wolle man den frisch angesäten, „schönen Rasen“ am neuen Kindergarten in Unterkirchberg jetzt nicht gleic...