Der 3. Oktober 2023 steht vor der Tür und damit ein freier Tag für die meisten Menschen. Doch was anfangen mit dem Feiertag mitten in der Woche? Diese Veranstaltungen in Ulm und Neu-Ulm versüßen den Feiertag.

Warum warten: Ulmer Clubs feiern schon vor dem dritten Oktober

Wenn man am Dienstag ausschlafen kann, wird am Montag natürlich gefeiert. Ganz nach diesem Motto steigen in den Clubs in Ulm am Montagabend zahlreiche Partys. Das Cocomo in der Stadtmitte feiert mit der Veranstaltung „Ulmclubbing“ zu „Electronic sounds“.

Außerdem findet am Montagabend die Ulmer Clubnacht statt! Zahlreiche Clubs und Bars in der City nehmen teil. Das bedeutet: einmal Eintritt zahlen und in elf verschiedenen Locations feiern. Dabei sind unter anderem der M-Club, der Rules Club, das Gleis 44 und Bars wie die Anoa Bar, die Shibar und die Mudita-Bar. Mehr dazu hier

Veranstaltungen am 3. Oktober in und um Ulm

Im Theater Ulm wird am 3.10. um 15:00 Uhr das Stück „Meins und Deins und Meins“ aufgeführt. In der Basilika St. Martin in Ulm Wiblingen wird die Aufführung „Bruder Feuer“ gezeigt.

Wer Lust auf ein Konzert hat, findet sein Glück im Roxy Ulm . Dort tritt am 3.10. die Band „Dicht und Ergreifend“ auf.

Der 3. Oktober ist der letzte Tag, an dem noch das Mittelalterfest in der Ludwigsvorfeste stattfindet. Eintrittspreise und Öffnungszeiten gibt es auf der offiziellen Webseite





Im Neu-Ulmer Edwin Scharff Museum kann am 3.10. betrachtet werden, wie aus recycelten Materialien scheinbar prachtvolle Roben und Kronleuchtern entstanden sind. Die Ausstellung „Schöner betörender Schein" kann von 10 bis 18 Uhr besucht werden. Ebenfalls im Edwin Scharff Museum zu sehen: die Ausstellung „Erzähl mir was vom Tod". Das Museum in der Klostermühle öffnet am Feiertag seine Türen für die Ausstellung „Schöne Dinge aus Großmutters Zeiten". Der Eintritt ist frei.

Sportliche Veranstaltungen am 3. Oktober in Ulm und Neu-Ulm

Für alle Sportbegeisterten gibt es am Tag der Deutschen Einheit ausreichend Angebot. In Neu-Ulm (Europastraße 15) findet ein Elfmeter-Turnier statt. Der Wettkampf startet um 9:00 Uhr. Teams mit fünf Schützinnen und Schützen und einem Torwart können sich für eine Gebühr von 30 Euro anmelden. Mehr Infos gibt es hier





Ein weiterer lokaler Sport-Gigant spielt am 3. Oktober:

Der SSV Ulm 1846 Fußball tritt am 3.10. gegen den TSV 1860 München an. Im Ulmer Donaustadion werden mehr als 8000 Fans der Münchner erwartet. Wer keine Karten für das Spiel ergattern konnte, kann die Partie am Dienstag im SWP-Liveticker verfolgen. Ein weiterer lokaler Sport-Gigant spielt am 3. Oktober: Ratiopharm Ulm. Die Basketballer nehmen es am Dienstag im Eurocup mit Trient auf.



