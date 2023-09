Bevor am Samstag (16.09.) die Kulturnacht in die nächste Runde startet, erwarten die Ulmerinnen und Ulmer schon am Freitag (15.09.) zahlreiche Veranstaltungen. Ein Wochenende, an dem Langeweile keine Chance hat. Wir haben die heißesten Tipps für Freitag, Samstag und Sonntag.

Kinderprogramm, Karaoke und Party: Events am Freitag, den 15.09.

Das Wochenende hält spannende Veranstaltungen für verschiedene Altersgruppen bereit. Am Freitagnachmittag sind besonders die Bibliotheken spannend.

Für Kinder ab drei Jahren gibt es ab 15:30 Uhr das Freitagsvorlesen in der Kinderbibliothek .

. In der Stadtteilbibliothek Böfingen findet zur selben Zeit der Gaming-Nachmittag für Kinder ab acht Jahren statt, um Anmeldung wird gebeten.

Clubs und Diskos: Das geht am Freitagabend

Gegen Abend werden die Nachtschwärmer aktiv. Und sie werden nicht enttäuscht – Ulm hat am Freitag einiges zu bieten.

Unter dem Motto „Vorbei kommen. Mittanzen. Freunde treffen. Spaß haben.“ laden das Roxy Ulm und der Tannenhof Ulm ab 19 Uhr zur „Disco für alle“ ein.

und der Tannenhof Ulm ab 19 Uhr zur „Disco für alle“ ein. Bei MIKE´S in Neu-Ulm steht wieder open-air Karaoke an: Ab 19 Uhr könnt ihr selbst zum Mikrofon greifen.

in Neu-Ulm steht wieder open-air Karaoke an: Ab 19 Uhr könnt ihr selbst zum Mikrofon greifen. Im Cocomo findet das Pop-Up-Event „der kleine club“ statt. Mit nur 105 Gästen startet der Abend um 22 Uhr. Für Informationen schreibt ihr dem Cocomo-Team auf Instagram.

findet das Pop-Up-Event „der kleine club“ statt. Mit nur 105 Gästen startet der Abend um 22 Uhr. Für Informationen schreibt ihr dem Cocomo-Team auf Instagram. Die Programmreihe „Stayfresh“ im M-Club geht auch diesen Freitag an den Start, euch erwartet ab 23 Uhr vor allem Hip-Hop.

geht auch diesen Freitag an den Start, euch erwartet ab 23 Uhr vor allem Hip-Hop. House & Techno bekommt ihr im Gleis 44 beim Event „Decadance“ ab 22 Uhr.

beim Event „Decadance“ ab 22 Uhr. Im Café Kokoschinski in der Hafengasse 19 startet ein neues Konzertkonzept. „Kabeltrommel“ bringt mit elektronischer Live-Musik von mehreren Artists die Bude zum Beben. Ab 20 Uhr.

Übrigens: Der : Der Liederkranz Ulm geht in die Verlängerung und sucht Bands, die spontan Lust auf einen Auftritt im Kulturbiergarten haben.

Veranstaltungen in Ulm am Samstag, den 16.09.

Der Samstag steht ganz im Zeichen der alljährlichen Kulturnacht. Doch was ist sonst noch geboten? Und fährt der Bus wieder kostenlos?

Für Kinder geht es am Samstag rund: Im Barfüßer Biergarten im Glacis Park können sie sich auf die Suche nach einem Piratenschatz machen. Zwischen 11 und 17 Uhr findet das Event nur bei gutem Wetter statt.

im Glacis Park können sie sich auf die Suche nach einem Piratenschatz machen. Zwischen 11 und 17 Uhr findet das Event nur bei gutem Wetter statt. Wettergeschützt findet dagegen die „Energie- und Baumesse Neu-Ulm“ in der Ratiopharm Arena statt. Zwei Tage lang können Sie sich hier kostenlos über verschiedenste Themen rund ums Haus informieren. Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr.

statt. Zwei Tage lang können Sie sich hier kostenlos über verschiedenste Themen rund ums Haus informieren. Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr. Aktionstag "ulm bewegt sich": ab 10 Uhr wird der Tag eröffnet und der Robert-Scholl-Platz sowie die Fußgängerzone Herrenkellergasse/Dreiköniggasse werden durch Baubürgermeister Tim von Winning eingeweiht. Bis 14 Uhr finden Aktionen von 25 Organisationen statt. Zusätzlich ist deshalb der Bus am Samstag kostenlos!

Der Samstagabend in Ulm: Was geht zusätzlich zur Kulturnacht?

Obwohl die Veranstaltungen im Rahmen der Kulturnacht zahlreich sind, gibt es noch einige mehr.

Im Rockside findet die „Just 90ies“ Party statt. DJ Diabolo sorgt ab 22 Uhr für Stimmung. Wer im 90s Dresscode kommt, spart fünf Euro!

findet die „Just 90ies“ Party statt. DJ Diabolo sorgt ab 22 Uhr für Stimmung. Wer im 90s Dresscode kommt, spart fünf Euro! Das Cabaret Eden bringt euch mit „bleep geeks & remote-djs“ ins Schwitzen. Ab 22 Uhr gibt es House, Disco und vieles mehr auf die Ohren.

bringt euch mit „bleep geeks & remote-djs“ ins Schwitzen. Ab 22 Uhr gibt es House, Disco und vieles mehr auf die Ohren. Hip-Hop-Fans kommen im M-Club mit DJ Tala und DJ Teejay auf ihre Kosten, ab 23 Uhr geht‘s los.

mit DJ Tala und DJ Teejay auf ihre Kosten, ab 23 Uhr geht‘s los. Ab 20 Uhr spielt die Band „Unter Wilden“ live in der Bar „Die Apotheke“ in der Olgastraße. Euch erwartet deutscher Indie zwischen Rock und Pop.

Das Programm für Sonntag (17.09) in Ulm

Der Sonntag lässt das Wochenende ausklingen, insbesondere Kulturbegeisterte kommen auf ihre Kosten.

Die Deutsche Erstaufführung von „Meins und deins und meins“ im Theater Ulm erörtert ab 15 Uhr das Thema Großzügigkeit.

erörtert ab 15 Uhr das Thema Großzügigkeit. Mit dem „TANZCAFÈ – Zusammen in Ulm“ startet um 15 Uhr ein neues Angebot im Roxy Ulm. Hier werden Tänze und Gesänge aus verschiedenen Ländern gemeinsam ausprobiert und mit Workshops begleitet. Zudem gibt es auch Angebote für Kinder.

Ausstellungen und besondere Events: Veranstaltungen, die sich immer lohnen