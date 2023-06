Musik, Tanz, Theater, Sonne – das Wochenende in Ulm verspricht gut zu werden! Hier finden Sie eine Zusammenstellung, was in der Donaustadt am Wochenende geboten ist.

Events am Freitag, 23. Juni 2023

Im Kloster Wiblingen spielen Patti Smith and Band . Tickets gibt es online für 48,90 Euro. Start ist um 20 Uhr.

. Tickets gibt es online für 48,90 Euro. Start ist um 20 Uhr. Wer Lust auf Theater hat, kann im Roxy in Ulm vorbeischauen. Die Vorstellung „BLAUMEIER-ATELIER: Körper_Ich“ beginnt um 19.30 Uhr. Nähere Informationen finden Sie hier. Die Vorstellung ist Teil des Theaterfestivals „1000 Wege – Das inklusive Theaterfestival für Ulm“, das über das Wochenende hinweg weitere Veranstaltungen bereithält. Nähere Informationen dazu finden Sie unter diesem Link.

Events am Samstag, 24. Juni 2023

Im Kloster Wiblingen spielt die erfolgreiche US-amerikanische Pop-Rock-Band One Republic („Apologize“). Tickets gibt es online für 69,90 Euro. Beginn ist um 19.30 Uhr.

spielt die erfolgreiche US-amerikanische Pop-Rock-Band („Apologize“). Tickets gibt es online für 69,90 Euro. Beginn ist um 19.30 Uhr. Im Ulmer Zelt tritt am Samstagabend die Band Calexico auf. Laut Veranstalter-Website vereint sie „den staubigen Sound des amerikanischen Südwestens mit den Soundtracks von Italo-Western, mexikanischen Mariachi-Motiven, Vintage-Surfmusik, Cool Jazz, Indie, Pop/Rock und einem breiten Spektrum an Latin-Einflüssen.“ Tickets im Vorverkauf 40 Euro, an der Abendkasse 42 Euro. Beginn um 20 Uhr.

Events am Sonntag, 25. Juni 2023