Für Ulm, Alb-Donau-Kreis und Kreis Neu-Ulm besteht am Freitagnachmittag eine Unwetterwarnung. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor starkem Gewitter mit heftigem Starkregen, Sturmböen und auch Hagel. Dabei sind Niederschlagsmengen bis 40 Liter pro Quadratmeter in der Stunde sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 80 km/h und Hagel mit Korngrößen um 2 Zentimeter möglich. Gegen 15.30 Uhr setzten in der Region starker Wind sowie heftiger Regen ein.