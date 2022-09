Für Ulm und Alb-Donau-Kreis besteht am Montag eine Unwetterwarnung. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Nachmittag vor starken Gewittern. Die Meldung wurde kurz vor 16 Uhr herausgegeben, während sich am blauen Himmel noch Sonne und Wolke abwechseln und die Temperaturen um angenehme 27 Grad Celsius liegen. Im gesamten Südwesten soll es zu einem Wetterumschwung kommen.