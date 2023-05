Ein zwölfjähriges Mädchen und ein 20 Jahre alter Mann sind bei einem Unfall am Dienstag (30.05.2023) bei Nerenstetten schwer verletzt worden, berichtet die Polizei. Die Zwölfjährige war mit ihrem Fahrrad, einem Pedelec, von Nerestetten kommend in Richtung Hausen unterwegs gewesen. Sie wollte nach links in einen Feldweg in Richtung Ballendorf abbiegen, ordnete sich auf der Fahrbahnmitte ein und gab auch Handzeichen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei übersah das Kind dann aber ein entgegenkommendes Motorrad, das der 20-Jährige fuhr. Er versuchte noch, dem Kind nach rechts auszuweichen – das gelang allerdings nicht.

Unfall bei Nerenstetten: Fahrrad und Motorrad kollidieren

Die Radfahrerin und der Motorradfahrer stießen zusammen. Rettungskräfte brachten beide ins Krankenhaus. Dafür war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz; letztlich wurden die Verletzten aber mit Rettungswagen transportiert.

Der Verkehrsdienst der Polizei Heidenheim nahm den Unfall auf und klärt nun den genauen Hergang. Dafür ordnete die Staatsanwaltschaft Ulm auch einen Gutachter an. Hilfreich wird dabei die Helm-Kamera des 20-Jährigen sein, die wohl das Geschehen aufzeichnete.

Die Straße ist derzeit – Stand 16.45 Uhr – noch voll gesperrt. Die Unfallaufnahme läuft noch. Auch Feuerwehr und Straßenmeisterei sind vor Ort, um für die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer zu sorgen.

Mehrere tausend Euro Sachschaden

Die Polizei schätzt den Schaden am Motorrad auf 7000 Euro, am Pedelec auf 3500 Euro. Für das Motorrad wird durch die Polizei ein Abschlepper hinzugezogen. Das Pedelec wird von Angehörigen des Mädchens abgeholt. Warum die Zwölfjährige den Motorradfahrer übersah, ist aktuell noch unklar.