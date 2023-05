Mitten in der Innenstadt überfallen – und dann auch noch von der eigenen Bekannten: Was eine 27-Jährige in Langenau erlebt hat, beschäftigt jetzt auch die Polizei: Am Samstag, 27.05.2023, gegen 22.15 Uhr hob die junge Frau 100 Euro Bargeld an einem Geldautomaten in der Nähe des Marktplatzes ab. Wie die Polizei erst am Dienstag berichtet, wurde die 27-Jährige anschließend auf dem Marktplatz von zwei Frauen angesprochen. Eine der beiden, eine 32-Jährige, war der 27-Jährigen persönlich bekannt, und soll sie aufgefordert haben, ihr das abgehobene Bargeld zu übergeben.

Überfall in Ulm: Bekannter das Handy und Geld geklaut

Doch die 27-Jährige weigerte sich und wurde daraufhin wohl von der noch unbekannten Frau gegen eine Hauswand gedrückt, wobei sie leichte Verletzungen am Hals erlitt. Sie habe sich losgerissen und sei weggerannt, so die Angaben der 27-Jährigen gegenüber der Polizei. Während ihrer Flucht verständigte sie demnach telefonisch ihre Mutter. Als die Täterinnen sie einholten, sollen sie ihr das Handy abgenommen, ihr die Handtasche gewaltsam entrissen und daraus Bargeld entnommen haben.

Mutter fordert Geld und Handy zurück

Als die Mutter der 27-Jährigen hinzukam, gab die 32-Jährige Bargeld zurück – es handelte sich laut Polizei lediglich um einen 10-Euro-Schein. Ebenso nahm die Mutter das Handy ihrer Tochter wieder an sich. Anschließend flüchteten die Täterinnen.

Begleiterin der Bekannten wird gesucht

Die zweite Täterin ist bislang unbekannt. Sie soll Mitte 30, etwa 1,75 Meter groß, schlank und schwarzhaarig sein. Zur Tatzeit trug sie dunkle Kleidung und hatte ihre Haare ebenfalls zu einem Zopf gebunden. Zeugen werden gebeten, Hinweise an das Polizeirevier Ulm-Mitte (Telefon 0731 188-1111) zu geben.