Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, hat es am Freitagmittag gegen rund 12.30 Uhr am Ortsausgang von Beimerstetten in Richtung Westerstetten gekracht. Ersten Informationen zufolge ist dabei ein Auto umgekippt und auf dem Dach gelandet. Bei dem Unfall wurden demnach zwei Personen verletzt. Mehr ist noch nicht bekannt, die Unfallaufnahme läuft noch (Stand: 13:40 Uhr).

+++ Sobald es neue Informationen gibt, wird dieser Artikel aktualisiert +++