Einsatz von Rettungskräften, Rettungshubschrauber und Polizei am Donnerstagabend: Wie das Ulmer Polizeipräsidium in der Nacht zu Freitag berichtete, ereignete sich zwischen Weidenstetten (Alb-Donau-Kreis) und Altheim/Alb ein schwerer Unfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden.

Schwerer Unfall in Weidenstetten: Zwei Verletzte

Was war geschehen? Nach Angaben der Polizei ereignete sich das Unglück in einer Parkplatzeinfahrt. Ein Fahrer habe mit seinem Auto auf dem Parkplatz gewendet. Danach wollte er wieder auf die Straße zurück um seine Fahrt fortzusetzen.

Zur gleichen Zeit bog eine Autofahrerin mit ihrem Wagen auf den Parkplatz ab. Dabei übersah sie den anderen Autofahrer und krachte in dessen Auto. Die Wucht der Kollision war so heftig, dass die Frau schwere Verletzungen erlitt. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Wegen der Schwere des Unfalls war auch ein Rettungshubschrauber angefordert worden. Der Rettungsdienst brachte beide Verletzte in ein Krankenhaus.

Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt, die Polizei ermittelt zu den genauen Unfallursachen.