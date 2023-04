Ulmer Zelt 2023 Mehrere Wege führen zu Zelt-Tickets Ulm Eine frische Brise weht in der 35. Spielzeit des Ulmer Zelts: Das Programm hat sich einer Verjüngungskur unterzogen. Statt vieler Musikgrößen mit jahrzehntelanger Bühnenerfahrung statten zahlreiche zeitgenössische Kreative dem Zelt einen Besuch ab. „Das ist vor allem der sehr engagierten Programm-Gruppe zu verdanken“, sagt Cordula Baier, die seit rund einem Jahr als künstlerische Leiterin des Ulmer Zelts Input leistet. Die 50-jährige Kulturwissenschaftlerin spricht von „vier Herzensprojekten“, die sich im aktuellen Programm wiederfinden: Fortuna Ehrenfeld (Indie/Pop), Botticelli Baby (Jazz/Punk), Masaa (Worldmusic/Jazz) und Ätna (Elektro).

Mitarbeiter Adrian Büsselmann, beim Ulmer Zelt für PR zuständig, fiebert dagegen besonders dem Auftritt von Kabarettist Max Uthoff entgegen. „Trotz gestiegener Kosten, etwa beim Technik-Personal, versuchen wir so wenig wie möglich davon an das Publikum weiterzugeben“, betont er. Das Organisationsteam denke immer auch im Sinne der Besucherinnen und Besucher. „Die Preissteigerungen sind im Rahmen“, findet er.

Die Zeltsaison beginnt in diesem Jahr am Mittwoch, 24. Mai, mit der 2017 gegründeten Mannheimer Electro-Pop-Band ClockClock, den Schlusspunkt setzt am Samstag, 8. Juli, die deutsche Metal-Formation Blind Guardian, die im nächsten Jahr 40-jähriges Bestehen feiert. In den sechs Wochen dazwischen bereichern insgesamt 35 Veranstaltungen, darunter auch zwei Varieté-Abende, das Hauptprogramm. Außerdem ist in der Lounge jede Menge Musik geboten, die regionale Bands aus dem Umkreis von etwa bis zu 50 Kilometern liefern. Der Eintritt im gelb-roten Loungezelt ist frei.

Von „pipapo“ bis „Knaxiade“: Extra-Programm für Kinder

Ebenfalls gratis darf sich der Nachwuchs an der Kultur im Grünen erfreuen: Jeden Sonntag gibt es ein Extra-Programm für Kinder. Nach den Vorstellungen können sich die Mädchen und Jungs auf der Kinderaktionswiese austoben. Am 22. Mai bespaßen die Kinderevent-Spezialisten von „pipapo“ mit der Sparkassen-„Knaxiade“ das ganz junge Publikum mit besonderen Spiel- und Bastelaktionen. Und noch einmal kostenlos: Kein Obolus ist nötig beim Besuch der beliebten Zelt-Flohmärkte – die Standgebühr ist aber natürlich zu entrichten.

Auch, wer sich nicht wegen der Kulturveranstaltungen in Richtung Zelt aufmacht, sondern nur im Grünen etwas essen und/oder trinken will, ist gerne gesehen. Das Gastroangebot wird sich im Vergleich zur vergangenen Zeltsaison nicht ändern: Eritreisch-äthiopische Genüsse bietet der Stand von Abyssinia, das Cheeers lockt mit Wurst und „Schnipo“ (Schnitzel und Pommes), der Hexabeck mit Flammkuchen und Crepes – und Asiatisches hat „A Taste of Tempura“ auf, beziehungsweise in der Pfanne.

Nachhaltigkeit hat großen Stellenwert: Glas statt Plastik in Gastro

Hinter den Gastro-Kulissen gibt es allerdings ein Novum: Die Getränke werden künftig aus Glas ausgeschenkt werden, Flaschen aus Plastik wie etwa PET (Polyethylenterephthalat) haben bei dem Festival nichts mehr verloren. „Da müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Umwelt zuliebe schwerer schleppen“, kommentiert Adrian Büsselmann die Neuerung. Die bei „Stehkonzerten“ im großen Zelt bisher eingesetzten Kunststoffbecher sollen aber weiterhin benutzt werden. „Die haben wir ja bereits. Und aus Sicherheitsgründen sind sie sogar vorgeschrieben.“