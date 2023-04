Am Freitag, 28. April, startet der Kartenvorverkauf für die 35. Zeltsaison. Der Kartenwagen hat am östlichen Münsterplatz vor dem „M25“ geparkt. Er ist am Freitag, 28. April, von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Von Samstag, 29. April, bis Mittwoch, 17. Mai sind die Öffnungszeiten jeweils Mo. - Fr. von 12 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr. Dann schließt der Kartenwagen und von Freitag, 19. Mai, bis Samstag, 8. Juli, ist die Kulturbuchhandlung Jastram (Schuhhausgasse 8, Ulm) zu ihren üblichen Geschäftszeiten für den Kartenverkauf zuständig.