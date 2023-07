Es war eine Nachricht, bei der einige Bierliebhaber in der Region nostalgisch geschluckt haben: Im Februar hat die Memminger Brauerei Insolvenz in Eigenregie angemeldet. Die Meldung wurde auch in Ulm registriert, denn die frühere Münster-Brauerei war im Jahr 2000 von den Memmingern übernommen wor...