Uber Eats geht an den Start - Das erwartet die Lieferdienst-Kunden

Essen bestellen in Ulm und Neu-Ulm

Die Gastronomen konzentrieren sich aufs Kochen, Lieferdienste fahren die Speisen aus: Dieses Konzept bieten inzwischen mehrere Dienstleister an. Nun geht einer der Großen in Ulm/Neu-Ulm an den Start.