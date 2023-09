Nach einem Unfall am Samstag (09.09.2023) in Laupheim (Landkreis Biberach) ist ein 74 Jahre alter Mann im Krankenhaus gestorben. Das Skurrile: Den Polizeibeamten gaben beide Fahrer bei der Unfallaufnahme an, nicht verletzt zu sein. Laut Polizeiinformationen ist es dem Mann in der Nacht zu Sonntag letztendlich so schlecht gegangen, dass er sich in eine Klinik bringen ließ. Dort ist er letztendlich verstorben.

Ob der Tod des 74-Jährigen in Zusammenhang mit dem Unfall am Vortag steht, soll nun eine Obduktion klären. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

Beim Abbiegen gestreift: Das passierte beim Unfall

Am Samstag war ein 40-Jähriger gegen 11.30 Uhr mit einem BMW in der Simmisgasse in Laupheim unterwegs. Dort wollte er nach Polizeiinformationen in eine Tiefgarage einbieten. Zeitgleich fuhr der 74-Jährige mit seinem Mercedes heraus und in die Simmisgasse nach rechts ein. Aus bisher ungeklärter Ursache streiften sich beide Fahrzeuge beim Abbiegen. Am BWM entstand ein Schaden von 4000 Euro, am Mercedes von etwa 3000 Euro.

Die Polizei Ulm bittet nun um Hinweise zum Unfallhergang. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 07392/9630/320 melden.