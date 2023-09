Ein 82-Jähriger, der am Donnerstagnachmittag, 07.09.2023, bei einem Unfall von seinem E-Bike gestürzt war, erlag am Freitagvormittag seinen Verletzungen. Das teilte das Polizeipräsidium Ulm in einer Pressemitteilung mit. Am Donnerstag gegen 14.20 Uhr war der 82-Jährige mit seinem Pedelec von einem Feldweg kommend auf die K7369 nach links in Richtung Hüttisheim eingefahren. Vermutlich missachtete der Radfahrer dort die Vorfahrt eines 54-jährigen Motorradfahrers. Dieser kam von rechts und befuhr mit seinem Kraftrad die K7369 in Richtung Hüttisheim.

Tödlicher Unfall: Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Motorrad

Der 54-jährige Motorradfahrer konnte dem 82-Jährigen nicht mehr ausweichen und streifte mit seinem Kraftrad das E-Bike. Daraufhin stürzte der 82-Jährige und wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Auch der 54-jährige Biker stürzte: Er war durch den Zusammenstoß nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und fiel auf eine Rasenfläche. Dabei wurde er schwer verletzt, ist, wie die Polizei mitteilt, aber außer Lebensgefahr.

Rettungshubschrauber fliegt lebensgefährliche Verletzten in Klinik

An der Unfallstelle war ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften im Einsatz. Der Radfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Am Freitagmorgen erlag der 82-Jährige seinen Verletzungen. Der 54-Jährige kam mit einem Krankenwagen in eine umliegende Klinik. Polizisten des Verkehrsdienstes in Laupheim nahmen den Unfall auf. In dieser Zeit musste die K7369 gesperrt werden. Denn sowohl das E-Bike als auch das Kraftrad mussten von der Unfallstelle geborgen werden. Der Schaden am Kraftrad wird auf rund 2000 Euro, am E-Bike auf etwa 600 Euro geschätzt. Ein von der Staatsanwaltschaft beauftragter Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären.