Es hat lange gedauert, fast zweieinhalb Jahre: Im Januar 2020 endete mit Ex-Ministerpräsident Günther Oettinger die Reihe der regelmäßigen SÜDWEST-PRESSE-Foren. Nur im Juli 2021 ließ eine kurze Pandemiepause noch einen Gast zu – Daimlerchef Ola Källenius –, dann herrschte wieder Zwangspause. Am Dienstag, 12. Juli, um 19 Uhr geht es wieder los, und zwar mit einem der profiliertesten und unterhaltsamsten Politiker, die die CDU je hatte.

Nicht nur Politik gelernt

Vor sechs Jahren hatte Wolfgang Bosbach seinen ersten Auftritt im Forum. Damals riss der Rheinländer das Publikum mit – weil er politisch Klartext sprach und seine Zuhörer glänzend unterhalten konnte. Denn im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen hat der Mann aus Bergisch Gladbach nicht nur Politik gelernt.

Dauergast in Talkshows

Bevor er auf dem zweiten Bildungsweg Jura studierte, war Bosbach Leiter eines Supermarktes. Er ist einer, der die Menschen versteht und ihre Sprache spricht. Das hat den Bundestagsabgeordneten in seiner aktiven Zeit – 2017 gab er sein Mandat nach 23 Jahren ab – zu einem der beliebtesten Politiker der Republik gemacht, zwischen 2012 und 2016 nahm kein anderer Mandatsträger so oft an Talkshows teil wie Wolfgang Bosbach.

In den letzten Jahren ist es ruhiger um den Fan des 1. FC Köln geworden – auch weil er nicht mit allen Positionen seiner Partei einverstanden ist. Zwar beriet er 2017 im NRW-Wahlkampf erfolgreich Armin Laschet, der schließlich auch Ministerpräsident wurde, doch nicht alle in der Union stimmten den Positionen des Experten für Innere Sicherheit zu. Nach innerparteilicher Kritik an einem Wahlkampfauftritt mit Hans-Georg Maaßen in Thüringen lehnte Bosbach es ab, weiterhin Wahlkampf für die CDU zu machen.

Für Spannung ist an diesem Abend also gesorgt, zumal die aktuelle Politik mehr als genug Fragen aufwirft, zu denen Wolfgang Bosbach Stellung nehmen wird. Als Rheinländer wird Bosbach übrigens auf der Bühne nicht ganz allein sein: Mit den SWP-Moderatoren Ulrich Becker und Judith Conrady hat er Mitstreiter aus der Heimat an seiner Seite.

Endlich wieder mit Umtrunk

Besonders erfreulich für alle Gäste: Nach der langen Coronapause wird es endlich wieder den traditionellen Umtrunk nach der Veranstaltung geben. Bei Bier und Wein können die Besucher den Abend nochmals Revue passieren lassen.

Tickets gibt es zum Preis von 6,50 Euro (ermäßigt 5 Euro mit abomax) im SÜDWEST PRESSE + Hapag Lloyd-Reisebüro im Hafenbad und unter swp.de/ticketshop.