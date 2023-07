Zugausfällen und Verspätungen. Das Unwetter in der vergangenen Nacht (11.07. 2023 und 12.07.2023) sorgt auch bei der Deutschen Bahn für Verkehrschaos. Es kommt zu zahlreichenund Verspätungen.

Strecken nicht befahrbar

Laut der Verkehrsgesellschaft „Go Ahead“ sind folgende Strecken momentan gesperrt und „bis auf Weiteres nicht befahrbar“:

München – Memmingen - Lindau (Linien RE 96, RE, 72, RB 92)

München - Augsburg – Ulm (Linien RE 9, RE 80, RE 89, RB 86, RB 87).

Laut einem Sprecher der Deutschen Bahn München kommt es auch im Großraum Allgäu zu schweren Beeinträchtigungen. Es fänden Erkundungsfahrten statt, um die Schäden festzustellen.

Genauere Informationen lägen momentan noch nicht vor.

Angelaufener Bahnverkehr

Auf folgenden Strecken ist der Verkehr wieder in Betrieb:

Augsburg – Donauwörth – Aalen (Linien RE 80, RE 89, RB 87, RB 89)

Donauwörth – Treuchtlingen – Würzburg (RE 80)

Diese Strecken sind befahrbar, der Zugverkehr auf der Strecke Donauwörth – Aalen ist wieder angelaufen.

Es kann aber wegen der vorangegangenen Sperrung bzw. der Sperrung der anderen Strecken sein, dass weder Personal noch Fahrzeuge zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle bereitstehen und es daher bis auf Weiteres zu Verspätungen oder Zugausfällen kommt, teilt „Go Ahead“ weiter mit.

Busnotverkehr soll eingerichtet werden

Der Vekehrsbetreiber teilt außerdem mit, einen Busnotverkehr organisieren zu wollen. „Klar ist, dass das für die stark befahrenen Streckenabschnitte so kurzfristig nicht in der nötigen Kapazität möglich sein wird“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Keine Informationen, wann Sperrungen aufgehoben werden

Aktuell gibt es keine Prognosen seitens DB Netz, wann die Sperrungen aufgehoben werden können. Die Reparaturen können für einige Streckenabschnitte mehrere Tage dauern, laut Informationen von „Go Ahead“.

Der Betreiber bittet Fahrgäste, nach Möglichkeit ihre Fahrten zu verschieben und sich kurzfristig vor Fahrtantritt über die elektronischen Fahrplanmedien zu informieren.