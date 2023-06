Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten auf der A8 bei Merklingen: Nach Angaben der Polizei hat sich zwischen dem Rastplatz Albhöhe und Merklingen ein schwerer Unfall ereignet. Es sind bereits gleich zwei Staus entstanden, die infolge der Sperrung der Autobahn und der Umleitung immer länger wurden.

Unfall und Brand auf der A8: Lkw nach Kollision in Flammen

Was war geschehen? Der Polizei zufolge ereignete sich der Unfall gegen 7.22 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung Ulm und München. Zwischen dem Rastplatz Albhöhe und Merklingen hatte ein Lkw-Fahrer offenbar einen stehenden Lastwagen übersehen. Laut Polizei streifte er den stehenden Laster. In ersten Meldungen hatte es geheißen, dass sogar vier Lkw in den Unfall verwickelt gewesen seien, doch das bestätigte sich nicht.

Rauch auf A8: Lkw nach Unfall in Vollbrand

Der stehende Sattelschlepper hatte nach Angaben unseres Reporters vor Ort Kunststoffgranulat geladen. Der andere, der auffuhr, hatte Papier für Prospekte geladen. Dieser Lkw war es auch, der infolge des Unglücks Feuer fing. Er stand in Vollbrand und das Löschen der Flammen gestaltete sich als Herausforderung für die Feuerwehr: Da vor Ort keine gute Wasserversorgung möglich war, waren mehrere Tankfahrzeuge im Einsatz, die an einem Hydranten der Autobahnmeisterei Wasser holten. Etwa 15.000 bis 20.000 Liter Wasser wurden benötigt. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Papierlasters leicht verletzt, er kam mit dem Hubschrauber in eine Ulmer Klinik. Die Polizei warnte, dass es durch den Brand des Lkw starken Rauch und Sichtbehinderungen gebe. Gegen 8.20 Uhr war der Brand gelöscht. Allerdings ist die Feuerwehr immer noch im Einsatz.

Umfahrung ab Mühlhausen im Täle: Stau auf A8 beginnt bei Wiesensteig/Hohenstadt

Die Autobahn 8 ist wegen des Unfalls gesperrt. Es gibt bereits einen fast neun Kilometer langen Stau, der – Stand 08.45 Uhr – bei Wiesensteig beginnt und bis Merklingen reicht. Die letzte derzeit mögliche Abfahrt, den Stau zu meiden, ist Mühlhausen im Täle. Allerdings gibt es an der Ausfahrt ebenfalls einen ersten Stau, der ebenfall immer länger wird. Die Sperrung der A8 wird wegen der aufwändigen Aufräumarbeiten noch mehrere Stunden andauern. Laut Polizei ist es allerdings möglich, dass schon früher eine Spur wieder freigegeben wird.

Ein Polizeisprecher konnte noch nichts zur genauen Unfallursache sagen