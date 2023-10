Am Montagmittag(09.10.) ist es auf der A7 bei Setzingen (Alb-Donau-Kreis) zu einem Unfall mit einem Sattelzug gekommen. Nach Informationen der Polizei Ulm war der LKW-Fahrer gegen 13 Uhr auf der A7 in Richtung Würzburg auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort etwa 70 Meter an der Leitplanke entlang streifte. Am Ende fuhr der Sattelzug zunächst auf dem Grünstreifen weiter und krachte anschließend in eine ansteigende Böschung.

LKW kippt um – Fahrer leicht verletzt

Dort kippte der LKW nach links und kam auf dem Standstreifen zum Liegen. Glücklicherweise blieb die Ladung, bestehend aus Obst und Gemüse im Frachtraum – obwohl dieser stark beschädigt wurde. Auch der 38-jährige Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Er wurde von Ersthelfern aus dem Führerhaus seines LKW befreit. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in eine Klinik.

Die Verkehrspolizei Heidenheim hat inzwischen die Vermittlungen zu dem Unfall aufgenommen und klärt, wie es dazu kommen konnte. Sie schätzt den Schaden an dem Gespann auf rund 180.000 Euro. Hinzu kommen rund 5000 Euro Schaden an den Leitplanken und an der Flur.

Nach Unfall auf A7: Autobahn zeitweise gesperrt

Weitere Verletzte oder beteiligte Verkehrsteilnehmer gab es zwar nicht, dafür entstand ein kilometerlanger Stau, der sich erst wieder auflöste, als die Unfallstelle von der Straßenmeisterei und den Einsatzkräften ausreichend abgesichert war. Dadurch konnte der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Wann der rechte Fahrstreifen wieder befahrbar sein wird, ist aktuell noch unklar. Die Sperrung wird vermutlich aber noch bis in die Nachmittagsstunden andauern. Für die Bergung des Sattelzugs muss die A7 in Richtung Würzburg vermutlich noch einmal gesperrt werden. Nach Informationen der Polizei wird der Verkehr dann an der Anschlussstelle Langenau ausgeleitet.