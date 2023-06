Der Region Ulm steht ein Wetterumschwung bevor: Es wird regnerisch und kühler. Bitter nötig, sagen die einen - Stichwort Waldbrandgefahr . Schade, ausgerechnet am Wochenende, sagen die anderen.

So wird das Wetter am Donnerstag, 29.06.2023 in Ulm

Ein Tief übernimmt im Laufe des Donnerstagnachmittags die Herrschaft über die Region Ulm. Es bringt von Westen her aufziehende Wolkenfelder. Dabei können nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes DWD auch vereinzelt schon Regentropfen fallen. Es bleibt zunächst noch warm, teilweise sogar schweißtreibend schwül. Kachelmannwetter prognostiziert für den Nachmittag Höchstwerte von 28,3 Grad. Der Wetterdienst von Jörg Kachelmann rechnet in Ulm aber vorerst noch nicht mit Regen. Die Wetterwarte Süd in Bad Schussenried spricht von einer „berechtigten Hoffnung, dass im gesamten Vorhersagegebiet nach langer Zeit Regen fällt, auch wenn voraussichtlich die Niederschlagsmengen regional sehr unterschiedlich sein werden.“

So wird das Wetter am Freitag, 30.06.2023 in Ulm

Für Freitag sind sich alle Wetterdienste einig: Es fällt Regen. Roland Roth von der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried sagt: „Es ziehen immer wieder zum Teil kräftige Regengüsse und Gewitter durch. Lokal können sich heftige Gewitter mit Starkregen und Sturmböen bilden.“ Die Frühwerte liegen bei 13 bis 17 Grad, auch nachmittags bleibt es mit maximal 23 Grad deutlich kühler als zuletzt. Kachelmannwetter prognostiziert für Ulm vormittags, vor allem um die Mittagszeit Regen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet abends mit auffrischendem Wind aus Nordwest.

So wird das Wetter am Samstag, 01.07.2023 in Ulm

Am Samstag wird es wechselnd bewölkt, abends kann es laut DWD wieder regnen Der Wind bläst schwach bis mäßig aus Südwest – und es bleibt mit maximal 23 Grad frisch für Anfang Juli. Kachelmannwetter sieht die Niederschlagswahrscheinlichkeit bei 36 Prozent.

So wird das Wetter am Sonntag, 02.07.2023 in Ulm

Am Donnerstag genau das umgekehrte Spiel: Er startet regnerisch und wird besser. „Später am Tag werden die Sonnenanteile größer und die Schauer weniger“, sagt Roland Roth von der Wetterwarte Süd. Die Temperaturen am Sonntag lassen allerdings zu wünschen übrig: Roth erwartet nachmittags 19 bis 25 Grad, Kachelmannwetter sogar nur 15 bis 22 Grad

Ausblick: So wird das Wetter nächste Woche (KW 27)

Wetterexperten blicken ungern länger als 2-3 Tage in die Zukunft – zu unsicher sind die Wettermodelle. Doch ein Trend lässt sich durchaus ablesen: Es geht wieder bergauf. Der DWD sagt für kommende Woche wieder steigende Temperaturen voraus, auf bis zu 29 Grad am Freitag. Dazu überwiegend ein Sonne-Wolken-Mix. Vereinzelt kann es dazu auch mal regnen. Damit rechnet auch Kachelmannwetter, das mit den Temperaturprognosen etwas zurückhaltender ist als der DWD.